韓国発の話題のもち米パン“野菜パン”などを展開している『ジョンナンミミョンガ』。郄島屋新宿店のPOPUPに訪れているお客さんや担当者に話を聞きました。

『ジョンナンミミョンガ』の“野菜パン”は、韓国産もち米を使ったグルテンフリーのもちもち生地で全10種類です。

■野菜パンの魅力とは？

『ジョンナンミミョンガ』の日本正式代理店である株式会社HARUCO代表取締役、臼井春子さんにパンの特徴を聞いてみると「弊社のパンは目で楽しめて食べて満足、モチモチで野菜をふんだんに使ってるので」と説明。

またもち米を使用している理由を聞くと「パン屋さん以前に餅屋だったので。グルテンフリーなので小麦粉のアレルギーの方たちにも愛用されてます」と明かしました。

■購入した方にインタビュー 野菜パンの魅力は？

実際に野菜パンを購入していた方にインタビューしました。

30代夫婦は以前他の場所で購入したことがあるそうで「今回2回目です。形がかわいいなって思って」とリピートしていると話しました。

また20代の方に野菜パンを知ったきっかけを聞くと「TikTokとかXとかですごく話題になってたので。結構友達も知ってたりとか」と話していました。

■記者が実食 その味は？

そして、気になるお味は…実際に記者が食べてみました。

まずは看板メニューだという『さつまいもパン』です。紫色でさつまいものような見た目をしています。

記者：もちもちです。しっかりさつまいもの甘みのあるあんがぎっしり詰まっていて、パンというよりかはスイーツ感が強めです。

次は『唐辛子パン』です。全体は赤色ですが、へたの部分が緑色で再現されています。

記者：ちゃんとお野菜の唐辛子というモノを感じられる辛み。あんは甘いんですけど辛みも結構強くてちょうどいいバランスができあがってますね。

次は『にんにくパン』です。にんにくのようなまるい見た目のパンの中にはクリームチーズが詰まっています。

記者：かなりしっかりにんにくの香りがします。にんにくとクリームチーズが合わさったあんが表面がちょっとカリッとしていて食感的にはもちもちの生地の中に入っているので甘みを強く感じます。

郄島屋新宿店のPOPUPは1月13日まで予定されています。