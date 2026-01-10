¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡ÙÂè2ÏÃ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥â¥Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼·ëº§¤Ç¤¤Ê¤¤¡©¡×°ìÍÕ(¾åÇòÀÐË¨²Î)¤Î»ÐÌò¤ÇäªÈþÏÂ»Ò¤¬ÅÐ¾ì ³Þ¸¶½¨¹¬¤Èº£°æÎ´Ê¸¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é
1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë9»þ Âè2ÏÃ¤òÊüÁ÷ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡£
ËÜÆü1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤·¤¿Âè1ÏÃ¤Ï¡¢À¸ÅÄÅÍ¿¿¤¬±é¤¸¤ëÄ¶¥¯¥»¶¯¤ÊÆ°Êª³Ø¼Ô¡¦ÄÇÆ²»Ê¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê»ëÅÀ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¤Îµá°¦¹ÔÆ°¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¥Õ¥é¤ì¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Îø°¦¤ÎÇº¤ß¤ò¤Ò¤â²ò¤¯¡¢ËÜºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤ÇÉÁ¤¤¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¤½¤·¤ÆÂè2ÏÃ¤«¤é¤Ï¡¢äªÈþÏÂ»Ò¤¬Êª¸ì¤Ë»²Àï¡£¤µ¤é¤Ë³Þ¸¶½¨¹¬¡¢º£°æÎ´Ê¸¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢Êª¸ì¤ò¤è¤ê°ìÁØ¤Ë¤®¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡£
äª¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ÆÅÄ°ìÍÕ¡Ê¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ë¤Î»Ð¡¦¼ÆÅÄ°ì²Ö¡£°ìÍÕ¤ÎÎÉ¤ÁêÃÌÁê¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë°ì²Ö¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊ¡Åç¸©¤ÇÊë¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö·ëº§¤¹¤ë¡×¤ÈÆÍÁ³Êó¹ð¤·°ìÍÕ¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¡£¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î»Ð¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢°ìÍÕ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤«¡©
³Þ¸¶¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢°ìÍÕ¤Î²ñ¼Ò¤ÎÀèÇÚ¤Ç¥¢¥¦¥È¥É¥¢»¨»ï¤ÎÊÔ½¸¼Ô¡¦°Â¸¶¹ä»Ö¡£»õ¤Ë°áÃå¤»¤ÌÊª¸À¤¤¤ò¤¹¤ë¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÌò¤É¤³¤í¡£°ìÍÕ¤ÎÀèÇÚÊÔ½¸¼Ô¡¦º°Ìî¡ÊµÜß·¥¨¥Þ¡Ë¤È¤ÏÆ±´ü¤Ç¡¢´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¤Î¥±¥ó¥«Ãç´Ö¡£°Â¸¶¤Èº°Ìî¤Î´Ø·¸À¤âÂè2ÏÃ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£
º£°æ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ê¤ÎÂç³Ø¶á¤¯¤Î¸ø±à¤Ç¡È¥¯¥Þ¤Á¤ã¤ó¾Æ¤¡É¤òÇä¤ë²°Âæ¤ÎÅ¹¼ç¡¦·§ÅÄÂçÊå¡£¡Ø²¶¤ÎÏÃ¤ÏÄ¹¤¤¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡¢À¸ÅÄ¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤âÃíÌÜ¡£
Âè2ÏÃ¤ÎÇº¤ß¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥â¥Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼·ëº§¤Ç¤¤Ê¤¤¡©¡×¡£°ìÍÕ¤Ï¡¢ÊÌ¤ì¤¿¤Ï¤º¤Î¸µ¥«¥ì¡¦¿¿¼ù¡Ê»°±º獠ÂÀ¡Ë¤«¤é¡Ö°ú¤Ã±Û¤·Âå¤¬¤Ê¤¤¡×¤Èº©´ê¤µ¤ì¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÆ±µï·ÑÂ³¡£º°Ìî¤«¤é¡Ö´Å¤¤¡×¤È°ìÅáÎ¾ÃÇ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼¡¤Ê¤ëÎø°¦¥³¥é¥à¤Ç¤³¤ÎÇº¤ß¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥â¥Æ¤ë¤Î¤Ë·ëº§¤Ç¤¤Ê¤¤Çº¤ß¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¥«¥®¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥À¤Îµá°¦¹ÔÆ°!?
Âè2ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.ntv.co.jp/pankoi/story/
¢£äªÈþÏÂ»Ò ¥³¥á¥ó¥È
°ìÍÕ¤Î»Ð¤Ç¤¢¤ë°ì²Ö¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ°Êª¤¿¤Á¤Î¹ÔÆ°¤«¤é¿Í´Ö¤ÎÎø°¦¤Ë¥Ò¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤ÎÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ä¤¬±é¤¸¤ë°ì²Ö¤â ¡È¤¢¤ëÆ°Êª¡É ¤«¤éÂçÀÚ¤Êµ¤¤Å¤¤òÆÀ¤ë°ì¿Í¤Ç¤¹¡£
Çº¤ß¤¬¤¢¤ì¤Ð±£¤»¤Ê¤¤¡¢´ò¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë´î¤Ù¤ë¡£
»ÐËå¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÄË¤ß¡¢¤½¤·¤Æ¿¼¤¤°¦¾ð¤¬°ìÍÕ¤È°ì²Ö¤Ë¤ÏÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾åÇòÀÐ¤µ¤ó±é¤¸¤ë°ìÍÕ¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤Ï¡¢¤½¤Î»ÐËå¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê·Ò¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÇòÀÐ¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¡È»ÐËå¤Îå«¡É¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢°ì²Ö¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Î¿´¤ò¤Õ¤Ã¤È·Ú¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³Þ¸¶½¨¹¬ ¥³¥á¥ó¥È
°ìÍÕ¤Î²ñ¼Ò¤ÎÀèÇÚ¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¤ÃË¡¦°Â¸¶¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ÊÁ°¤´°ì½ï¤·¤¿ÎëÌÚ´ÆÆÄ¤¬¡¢¤³¤ÎÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢³Þ¸¶½¨¹¬¤À¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¾åÇòÀÐ¤µ¤ó¤È½é¤á¤Æ¤´°ì½ï¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡ª
¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¾åÇòÀÐ¤µ¤ó¡¢µÜß·¥¨¥Þ¤µ¤ó¤È£³¿Í¤Ç²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢°Â¸¶¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤¬¤É¤ó¤É¤óÎ©ÂÎÅª¤ËÁÈ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤ª2¿Í¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÌÌÇò¤¤¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Îø¤È¤«¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤È¤«¡¢¤¹¤°¤½¤³¤Çµ¯¤¤Æ¤ëÌäÂê¤ò¡¢Æ°Êª¤«¤é³Ø¤ó¤Ç²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£¶¦´¶¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê»ö¤â¤¢¤ë¤ó¤À¡ª¤È¿§¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢³Ú¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£À§Èó¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£º£°æÎ´Ê¸ ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤¢¤ì¡©¤Ê¤ó¤«¡¢¤³¤Î´Ø·¸À²û¤«¤·¤¤¡ª¡×¤È»×¤ï¤º¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¡Ö²¶¤ÎÏÃ¤ÏÄ¹¤¤¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿À¸ÅÄÅÍ¿¿¤µ¤ó¤È»ä¤ÎÌò¤Î´Ø·¸À¤¬º£²ó¤ÎºîÉÊ¤â¶á¤¤Ê·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡ª
·àÃæ¤ËÅÙ¡¹ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¥¯¥Þ¤Á¤ã¤ó¾Æ¤¤ò»ä¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢À¸ÅÄÅÍ¿¿¤µ¤ó±é¤¸¤ë»Ê¤µ¤ó¤Èµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»£±ÆÃæ¡¢»Ê¤µ¤ó¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ø¤ÎÇ®¤¤µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ÎÀª¤¤¤Ë¾Ð¤¤¤ò´®¤¨¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ç»Ê¤µ¤ó¤Î¹Ô¤¯Ëö¤ò¸«¼é¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ëÁÇÅ¨¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡ª
ËÍ¤â¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤«¤é»Ê¤µ¤ó¤ò¸«¼é¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡ª
¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡ª
¢£¸¶ºî
¸¶ºî¤Ï¡¢À¥ÆáÏÂ¾Ï¤Î¿Íµ¤¾®Àâ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡£Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤ºî¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë½é¤Î¥É¥é¥Þ²½¡ª
¡ãÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ê¤»¤Ê¤«¤º¤¢¤¡Ë
Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£2007Ç¯¤ËÂè14²óÅÅ·â¾®ÀâÂç¾Þ¶ä¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡Øunder °Û³¦¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÊ¸¾Ï¡¢¹â¤¤¹½À®ÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÃíÌÜºî²È¡£Â¾¤ÎÃøºî¤Ë¡¢¡Ö²Ö³¡¤µ¤ó¤È½ñÆ»¥¬¡¼¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¸åµÜ¤ÎÉ´²ÖÎØ¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØÀã¤Ë¤ÏÀã¤Î¤Ê¤ê¤¿¤¤Çò¤µ¤¬¤¢¤ë¡Ù¡Ø¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤¤²ÌÊª¡Ù¡Øº£Æü¤â·¯¤Ï¡¢ÌóÂ«¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡Ù¡Ø¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¡¢²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¸¶ºî¡§À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë
µÓËÜ¡§º¬ËÜ¥Î¥ó¥¸
²»³Ú¡§MAYUKO
¼çÂê²Î¡§À¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¡ÊWarner Music Japan¡Ë
±é½Ð¡§ÎëÌÚÍ¦ÇÏ¡¡¾¾ÅÄ·òÅÍ¡¡ÉÄÂåÍ´»Ë
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¾¾ËÜµþ»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Æ£¿¹¿¿¼Â¡¡ÇòÀÐ¹á¿¥¡ÊAX-ON¡Ë
À©ºî¶¨ÎÏ¡§AX-ON
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
