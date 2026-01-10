「ブラウン × ブルー」が可愛い！【しまむら】マニアも大絶賛♡「おしゃれトップス」

ベーシックカラーに飽きてきたら、次は配色を効かせたトップスでおしゃれをアップデートしてみては？ ハイセンスながらも落ち着き感のある印象を狙うなら、今季はブラウン × ブルーの組み合わせがイチオシです。今回は、配色センスが光るトップスを【しまむら】からピックアップ。マニアも思わず絶賛したという、着るだけで主役級に決まる注目アイテムを紹介します。

ふわふわ素材にニュアンス柄で一気に主役級！

【しまむら】「meg*キモウニュアンスVCD」\2,420（税込）

@mguu__mさんが「1枚で主役級」と紹介する、ブラウン × ブルーの配色カーディガン。ニュアンス柄と起毛感のある素材が、コーデに季節感と遊び心をプラスしてくれます。柔らかな印象があるから、個性派配色でも派手になりすぎないのが嬉しいところ。パンツを合わせてカジュアルに、ワンピースで甘めにと、着こなし方次第で多彩な表情を楽しめそうです。

レイヤードコーデにも映える手元の切り替えがGOOD

【しまむら】「MAハソデハイショクPO」\990（税込）

「こんなにオシャレなのにこのお値段」と@eririri0905さんも驚いたこちら。手首と裾だけブルーに切り替わった配色トップスです。スッキリと見えそうなリブニットだから、ジャンスカやベストとのレイヤードも楽しめます。主張しすぎない配色が大人コーデにちょうどよく、デイリーに頼れる存在になってくれそうです。

