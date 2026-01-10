冬ギフトにいいじゃーーーん♡【コストコ】パケがキュートな「お菓子」をチェック

友人や家族が集まったり、挨拶まわりが増えたりと、手土産や贈り物を用意する機会も増えるこの時期。今回は、そんなシーンで重宝し、受け取った人に喜んでもらえること間違いなしの【コストコ】お菓子をご紹介します。“らしさ”全開のボリューム感や限定パッケージなど、特別感もばっちりです。

ほっと癒し系！？ 可愛いクマさんパケが特徴

フランスの老舗チョコレートメーカー「セモア」の人気商品「チョコマシュマロ」。柔らかなマシュマロをミルクチョコでコーティングしたお菓子で、75個入り。大容量でも個包装なので保存のしやすさが嬉しいポイント。常温保存OKですが、@potipoti212さんは「チョコパキッとさせたかったら冷蔵庫へ」と、お気に入りの食べ方を投稿しています。

ハート型にキュン！ バラマキおやつにおすすめ

「完全に優勝」「後悔しない系おやつ」と、@potipoti212さんが絶賛するのは「チョコレートスウィートハートケーキ」。フランス産小麦を使用したバニラ風味のケーキに、ミルクチョコレートを重ねた、コントラストも美しいケーキで、保存料や着色料は不使用。エッフェル塔が描かれたパケもおしゃれ！

パケも中身も120点！ 自慢したくなるおしゃれ缶

「思わず二度見の可愛さ！」「ギフトにも絶対喜ばれること間違いなし」と、@costco_hackerさんが絶賛するのは「ウインターブック缶アソートメント」。絵本がモチーフの可愛らしい缶には、世界各国のクッキーやキャンディーが5種類も入っています。ワクワクがぎゅっと詰まったお菓子は、ギフトはもちろん自分用にも欲しくなりそう。

定番お菓子も冬仕様！ 紅白カラーで縁起の良さも◎

パイナップル型がお馴染み！ ハワイの手土産としても人気のお菓子が、冬限定パケで登場しています。白ベースに真っ赤なハイビスカス模様が可愛い「ホノルルクッキー ウィンターボックス」は、チョコレート・チップ、チョコレート・ディップ、パイナップル、ダーク・トリプル・チョコレートの定番フレバー4種類20個入りです。

【コストコ】にはまだまだ可愛いパケのお菓子がズラリ！ ぜひ、お店でチェックして。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@potipoti212様、@costco_hacker様、@monmon.121様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N