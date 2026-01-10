¡ÖÅ·ºÍ¡×¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Î¥¢¥¤»à¤Ì¡¡Â¿¤¯¤ÎÊ¸»ú¤ä¿ô»ú¤ò¼±ÊÌ
¡¡µþÅÔÂç¥Ò¥È¹ÔÆ°¿Ê²½¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊµìÎîÄ¹Îà¸¦µæ½ê¡¢°¦ÃÎ¸©¸¤»³»Ô¡Ë¤Ï10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÊ¸»ú¤ä¿ô»ú¤ò¼±ÊÌ¤·¡ÖÅ·ºÍ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿»ó¤Î¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¡Ö¥¢¥¤¡×¤¬»à¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£49ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£9Æü¸á¸å4»þ²á¤®¡¢Â©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£»à°ø¤Ï¹âÎð¤ÈÂ¿Â¡´ïÉÔÁ´¡£
¡¡¥¢¥¤¤Ï1976Ç¯¤ËÀ¾¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÍâÇ¯¤ËÆ±¸¦µæ½ê¤ËÍè¤¿¡£1ºÐÈ¾¤«¤é¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ç¸À¸ì³Ø½¬¤ò»Ï¤á¤¿¡£ÎÐ¿§¤Î²èÁü¤ò¸«¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î´Á»ú¤ÎÃæ¤«¤é¡ÖÎÐ¡×¤Î»ú¤ò»Ø¤µ¤¹¤Ê¤É¹â¤¤¼±»úÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¡£85Ç¯¤Ë¤Ï±Ñ¹ñ¤Î²Ê³Ø»ï¡Ö¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¡×¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¹ñºÝÅª¤ËÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2000Ç¯¤Ë¤ÏÍº¤Î¡Ö¥¢¥æ¥à¡×¤ò½Ð»º¡£¥¢¥æ¥à¤â¹â¤¤Ç½ÎÏ¤ò¸«¤»¡¢¿Æ»Ò´Ö¤Ç¤ÎÃÎ¼±ÅÁÃ£¤Î¸¦µæ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£