筧美和子、上白石萌歌の姉役 『パン恋』次回のテーマは「モテるのに、なぜ結婚できない？」
俳優の筧美和子、笠原秀幸、今井隆文が、上白石萌歌と生田斗真がW主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（毎週土曜 後9：00）の第2話（17日放送）に出演することが第1話（10日放送）後に発表された。
【場面写真】ラッコを前に熱弁！変人動物学者を演じる生田斗真
本作は仕事・恋愛・人間関係など、現代人が抱える悩みを“動物の求愛行動”から解き明かし、幸せになるヒントを描く。笑って、泣けて、ちょっとためになる新感覚アカデミック・ラブコメディ。上白石は仕事も恋愛もどこか中途半端な雑誌編集者・柴田一葉、生田は“動物の求愛行動”にしか興味のない変人動物学者・椎堂司を演じる。
筧が演じるのは、一葉の姉・柴田一花。一葉の良き相談相手でもある一花は、地元の福島県で暮らしながら、「結婚する」と突然報告し、一葉を驚かせる。幸せいっぱいの姉の存在が、一葉にどのような影響を与えるのかも見どころとなる。
笠原が演じるのは、一葉の会社の先輩でアウトドア雑誌の編集者・安原剛志。歯に衣着せぬ物言いをするワイルドな役どころ。一葉の先輩編集者・紺野（宮澤エマ）とは同期で、顔を合わせれば言いたい放題のけんか仲間。安原と紺野の関係性も第2話の見どころのひとつとなる。
今井が演じるのは、司の大学近くの公園で“クマちゃん焼き”を売る屋台の店主・熊田大輔。『俺の話は長い』（日本テレビ系）以来の生田との共演となる。
第2話の悩みのテーマは「モテるのに、なぜ結婚できない？」。一葉は、別れたはずの元カレ・真樹（三浦りょう太）から「引っ越し代がない」と懇願され、同居継続。紺野から「甘い」と一刀両断されながらも、次なる恋愛コラムでこの悩みに向き合うことに。“パンダの求愛行動”が、モテるのに結婚できない悩みを解き明かすかぎとなる。
【コメント】
■筧美和子
一葉の姉である一花を演じさせていただきました。
動物たちの行動から人間の恋愛にヒントを見つけていくこの物語の中で、私が演じる一花も“ある動物”から大切な気づきを得るひとりです。
悩みがあれば隠せない、うれしいことがあれば自分のことのように喜べる。姉妹だからこその痛み、そして深い愛情が一葉と一花には流れています。上白石さん演じる一葉と向き合う時間は、その姉妹の不思議なつながりを感じる瞬間が何度もありました。上白石さんの存在があったからこそ、想像していた以上に“姉妹の絆”を感じながら、一花を演じることができたと思います。
見てくださる方の心をふっと軽くしてくれるような作品になっていると思います。
■笠原秀幸
一葉の会社の先輩で、明るい男・安原を演じさせていただきました。
以前ご一緒した鈴木監督が、この明るいキャラクターは、笠原秀幸だ！と思ってくださったみたいで、とてもうれしかったです。また上白石さんと初めてご一緒するのも楽しみでした！
現場では、上白石さん、宮澤エマさんと3人で会話していく中で、安原という人間がどんどん立体的に組み上がっていきまして、おふたりのおかげで面白いシーンになったと思います。
恋とか、人間関係とか、すぐそこで起きている問題を動物から学んで解決していくドラマです。共感したり、そんな事もあるんだ！といろんな気持ちにさせてくれる、楽しい作品です。ぜひ、ご覧ください。
■今井隆文
「あれ？なんか、この関係性懐かしい！」と思わず言ってしまいました！というのも、『俺の話は長い』で共演した生田斗真さんと私の役の関係性が今回の作品も近い雰囲気だったからです！劇中に度々登場する、クマちゃん焼きを私が作っております。ひょんなことから、生田斗真さん演じる司さんと距離が近くなります。
撮影中、司さんの好きなものへの熱い気持ちが伝わってきて、あまりの勢いに笑いを堪えるのが大変でございました！変わった人ですが、まっすぐで司さんの行く末を見守りたくなる素敵なドラマです！僕もキッチンカーから司さんを見守り続けます！
お楽しみに!!
【場面写真】ラッコを前に熱弁！変人動物学者を演じる生田斗真
本作は仕事・恋愛・人間関係など、現代人が抱える悩みを“動物の求愛行動”から解き明かし、幸せになるヒントを描く。笑って、泣けて、ちょっとためになる新感覚アカデミック・ラブコメディ。上白石は仕事も恋愛もどこか中途半端な雑誌編集者・柴田一葉、生田は“動物の求愛行動”にしか興味のない変人動物学者・椎堂司を演じる。
笠原が演じるのは、一葉の会社の先輩でアウトドア雑誌の編集者・安原剛志。歯に衣着せぬ物言いをするワイルドな役どころ。一葉の先輩編集者・紺野（宮澤エマ）とは同期で、顔を合わせれば言いたい放題のけんか仲間。安原と紺野の関係性も第2話の見どころのひとつとなる。
今井が演じるのは、司の大学近くの公園で“クマちゃん焼き”を売る屋台の店主・熊田大輔。『俺の話は長い』（日本テレビ系）以来の生田との共演となる。
第2話の悩みのテーマは「モテるのに、なぜ結婚できない？」。一葉は、別れたはずの元カレ・真樹（三浦りょう太）から「引っ越し代がない」と懇願され、同居継続。紺野から「甘い」と一刀両断されながらも、次なる恋愛コラムでこの悩みに向き合うことに。“パンダの求愛行動”が、モテるのに結婚できない悩みを解き明かすかぎとなる。
【コメント】
■筧美和子
一葉の姉である一花を演じさせていただきました。
動物たちの行動から人間の恋愛にヒントを見つけていくこの物語の中で、私が演じる一花も“ある動物”から大切な気づきを得るひとりです。
悩みがあれば隠せない、うれしいことがあれば自分のことのように喜べる。姉妹だからこその痛み、そして深い愛情が一葉と一花には流れています。上白石さん演じる一葉と向き合う時間は、その姉妹の不思議なつながりを感じる瞬間が何度もありました。上白石さんの存在があったからこそ、想像していた以上に“姉妹の絆”を感じながら、一花を演じることができたと思います。
見てくださる方の心をふっと軽くしてくれるような作品になっていると思います。
■笠原秀幸
一葉の会社の先輩で、明るい男・安原を演じさせていただきました。
以前ご一緒した鈴木監督が、この明るいキャラクターは、笠原秀幸だ！と思ってくださったみたいで、とてもうれしかったです。また上白石さんと初めてご一緒するのも楽しみでした！
現場では、上白石さん、宮澤エマさんと3人で会話していく中で、安原という人間がどんどん立体的に組み上がっていきまして、おふたりのおかげで面白いシーンになったと思います。
恋とか、人間関係とか、すぐそこで起きている問題を動物から学んで解決していくドラマです。共感したり、そんな事もあるんだ！といろんな気持ちにさせてくれる、楽しい作品です。ぜひ、ご覧ください。
■今井隆文
「あれ？なんか、この関係性懐かしい！」と思わず言ってしまいました！というのも、『俺の話は長い』で共演した生田斗真さんと私の役の関係性が今回の作品も近い雰囲気だったからです！劇中に度々登場する、クマちゃん焼きを私が作っております。ひょんなことから、生田斗真さん演じる司さんと距離が近くなります。
撮影中、司さんの好きなものへの熱い気持ちが伝わってきて、あまりの勢いに笑いを堪えるのが大変でございました！変わった人ですが、まっすぐで司さんの行く末を見守りたくなる素敵なドラマです！僕もキッチンカーから司さんを見守り続けます！
お楽しみに!!