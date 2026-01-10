「全国高校サッカー選手権・準決勝、神村学園１（９ＰＫ８）１尚志」（１０日、ＭＵＦＧ国立）

高校総体王者の神村学園（鹿児島）が死闘のＰＫ戦の末、尚志（福島）を下し、初の決勝進出を決めた。夏冬２冠に王手をかけた。１０人目まで及んだ激闘ＰＫ戦の影響か、日本テレビの中継ではまさかの実況ミスが起こり、話題を呼んだ。

互いに６人目を成功させて５−５で７人目へ。神村学園が先に成功させたが、日本テレビ・川畑一志アナウンサーはここで「北澤さん」と、解説の元日本代表・中澤佑二氏を北澤豪氏と呼び間違えたようで、「失礼しました」とすぐに謝罪。中澤氏も「ハハハハ、いいです」と笑って対応した。その後、一度、「中澤さん」と呼んでいたが、８人目の神村学園の成功の際に再び「北澤さん」と呼んでしまい、「失礼しました。中澤さん失礼しました」と平謝り。まさかの２度目に中澤氏も「うぉ〜い」と笑いながら突っ込んでいた。川畑アナは３回戦の聖和学園−日大藤沢戦で北澤氏とコンビで中継を担当していた。

ＳＮＳなどでは「まあ確かに見た目や雰囲気は似てる」、「ＰＫ戦の熱さにアナもパニックｗｗｗ」、「一生北澤さん扱いされてるの不憫すぎる」、「

の余地はある」、「ＰＫ戦の魔力は実況をも狂わせるんですね」と反響を呼んでいた。