【ジャックポット⁉】令和8年銘の500円玉が止まらない! - まさかの公式ポストに「こんなアカウントがあるの知らなかった」「テンション上がるやっぱりw」「産まれてきてくれてありがとう」の声

【ジャックポット⁉】令和8年銘の500円玉が止まらない! - まさかの公式ポストに「こんなアカウントがあるの知らなかった」「テンション上がるやっぱりw」「産まれてきてくれてありがとう」の声