ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¡¸µÆü¤«¤éàÈá·àá¡Ä¥¬¥é¥¹¸Í±Û¤·¤Ë¸«¤¨¤ëÌîºÚ¡ÖÎÞ¥Ü¥í¥Ã¥Ü¥í½Ð¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤¬£±£°Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¡¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë£±£°£°£°²ó¡×¤Ë½Ð±é¡£Àµ·î¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸µÆü¤Ë¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤ªÌ£Á¹½Á¤È¡¢¤´ÈÓ¤ò¿æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤ª¤»¤Á¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦ÏÂÅÄ¡£Àµ·î¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤òÃµ¤¹¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢³«Å¹¤·¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¬£²¸®¤¢¤Ã¤¿¡£¤µ¤Ã¤½¤¯Çã¤¤Êª¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö°Õ³°¤Ë´¨¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£´°Á´ËÉÈ÷¤Ç¡Ê¥«¥¤¥í¤ò¡Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Å½¤Ã¤Æ¡Ä¤½¤·¤¿¤é¡¢ÅÓÃæ¤Ç¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢ºÂ¤ë¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È¤«¥Ð¥¹Ää¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆµÙ·Æ¤·¡¢Êâ¤¤¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤«Ê·°Ïµ¤¤¬°Å¤¤¤Î¤è¡£²Ú¤ä¤«¤µ¤¬¤Ê¤¤¤Î¡¢Âç¤¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤Î¤Ë¡£¤ó¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤½¤Ð¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢³«¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡££±Æü¤ä¤«¤é¡£Ä¥¤ê»æ¤¬¤·¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡Ø£±·î£±Æü¤ÏµÙ¤ß¤Þ¤¹¡Ù¡×¤ÈÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤â¤¦¤µ¡¢Ì¡²è¤Ç¤¤¤¦¡Ø¥¬¡¼¥ó¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤òÅÇÏª¡£¥¬¥é¥¹¸Í±Û¤·¤Ë¸«¤¨¤ëÌîºÚ¤ò¸«¤Æ¡ÖÎÞ¥Ü¥í¥Ã¥Ü¥í½Ð¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£²¿¤·¤Æ¤ó¤Î¡¢£±·î£±Æü¤«¤é¡×¤ÈÉÔØâ¤Ê½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£