推しのアクスタをかんたんデコ!? SNS映えする写真が撮れる新商品「ぱしゃクリップ」が新登場!
エイコーは、推し活向け新商品「ぱしゃクリップ」(エイコーオリジナルブランド商品)を全国のアニメ・ホビーショップにて販売する。
推し活向け新商品「ぱしゃクリップ」
ぱしゃクリップ(全4種)は、1月発売予定。価格は、各550円。本体サイズは、約H73ｍｍ。種類展開は、ピンク、ブルー、グリーン、ブラック。
アクリルスタンドに装着
「ぱしゃクリップ」は、手持ちのアクリルスタンド(推奨サイズ：H11×W4cm)にワンタッチ装着するだけでカンタンにかわいくデコれるアクリルパーツだ。イベント会場・コンサート会場での写真撮影や、推し活中の写真撮影で、S「ぱしゃクリップ」をアクリルスタンドに装着することで、SNS映えな写真を撮影することができる。推し活・オタ活がもっと楽しくなるエイコーオリジナルの新ブランドシリーズ商品となっている。
(C)EIKOH
