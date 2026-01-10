1月10日、中山競馬場および京都競馬場のウイナーズサークルで、2025年度厩舎関係者表彰の表彰式が行われた。優秀騎手賞、優秀障害騎手賞、障害騎手特別賞、フェアプレー賞など各賞の受賞者が登場し、ファンの前で喜びと新シーズンへの抱負を語った。

●戸崎圭太騎手

優秀騎手賞（全国第1位）＆フェアプレー賞

「馬が頑張ってくれて、ファンの皆様が応援してくれて、この賞を取れたと思っています。今年もこのような賞を取れるように頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。また、フェアプレー賞も数多くのジョッキーが取れるように、皆気をつけて乗ってまいりますので、応援よろしくお願いします」

●大野拓弥騎手

フェアプレー賞

「今回フェアプレー賞を受賞できて、とてもうれしく思っています。フェアプレー賞は毎年ひとつの目標として頑張ってきました。その中で賞を取れたことはとても良かったと思います。 今年も周りに迷惑をかけず、なお且ついっぱい勝てるように頑張りますので、応援よろしくお願いします」

●菊沢一樹騎手

フェアプレー賞

「たくさんの先輩たちに、デビューからここまでご指導いただいたおかげで取ることができました。今年も迷惑をかけず、いっぱい勝てるように頑張ります。応援よろしくお願いします」

●丸山元気騎手

フェアプレー賞

「今年も怪我無く、また来年この場に立てるように頑張りますので、応援よろしくお願いします」

●小牧加矢太騎手

優秀障害騎手賞

「昨年は高田潤騎手の成績がかなり良く、僕が取れるとは思っていなかったです。偽物の優秀障害騎手と言われているので、今年は真の優秀障害騎手になれるように頑張りたいです」

2025年度JRA賞発表 MVJは戸崎圭太騎手

草野太郎騎手

春秋障害G1制覇の草野太郎騎手

●草野太郎騎手

障害騎手特別賞

「この賞をいただけたのもエコロデュエルが頑張って走ってくれたおかげなので、まずはエコロデュエルにありがとうと伝えたいです。そして、関わってくれた全ての人にも感謝したいです。今年もエコロデュエルは現役を続けますし、人馬無事に怪我無く、また大きいレースも盛り上げていきたいです」

●池添謙一騎手

フェアプレー賞

「毎年念頭には置いて、最低限この賞を取れるようにとは思っているのですが、しばらく取れなくて、去年取れたので継続していけるように頑張りたいです。怪我無く1年間しっかり騎乗したいと思います」

●西村淳也騎手

フェアプレー賞

「今年は特別模範騎手賞を取れるように頑張りたいです。まずは1年間人馬ともに無事に怪我無く終えられるよう意識しています」

●浜中俊騎手

フェアプレー賞

「十何年間騎手をやってきましたが、今回初めてフェアプレー賞をいただくことができました。これまでも人馬共に無事なレースを心がけて騎乗し続けてきましたので、このような賞をいただくことができて非常に嬉しく思っております。これからも人馬共に安全な騎乗をしていきますので、引き続き応援よろしくお願いいたします」

藤岡佑介騎手

藤岡佑「毎年目標にしている賞」

●藤岡佑介騎手

フェアプレー賞

「毎年目標にしている賞なので無事に取れて嬉しいです。個人的には浜中騎手も取れたことが嬉しいです。ジョッキーとして騎乗できるあと8週、無事に事故なく、良い形で終われるように頑張ります。応援してください」

●松山弘平騎手

フェアプレー賞

「嬉しく思いますし、まだ2回目なので、これからもっと取れたらなと思います。ここまでなかなか取れなかったのですが、フェアに乗って、たくさん勝つというのがジョッキーとして良いことだと思うので、これからもフェアに乗っていきたいなと思います。今年もまた、フェアプレー賞を取れるように頑張りたいと思います」