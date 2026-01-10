【新華社昆明1月10日】中国とベトナムの国境地域でここ数年、コーヒー分野における協力が着実な成果を上げている。雲南省河口ヤオ族自治県と広西チワン族自治区東興市はいずれもベトナムと川を挟んで隣り合い、生活習慣や食文化が深く影響し合っている。地理的な強みを生かし、両地域はコーヒー産業協力の中心地として成長している。

河口ヤオ族自治県は、「辺民互市」（国境付近の住民の間で行われる取引）と「現地加工」を組み合わせたモデルを軸に、ベトナム産コーヒー豆の取引を「通過貿易型」から「産業定着型」へと発展させた。年間2万トンの生産能力のある県内初の大規模コーヒー加工ラインが2025年6月に稼働し、コーヒー貿易は通過（加工せず輸入）するだけで終わっていた従来構造から脱した。

広西チワン族自治区東興市は文化と観光の融合を切り口に、写真映えするコーヒー関連のスポットや博物館を整備。カフェ60店余りがスローライフ文化を発信し、ネットでの人気を産業の成長につなげている。

河口ヤオ族自治県の産業の高度化から東興市の文化と観光の融合に至るまで、雲南省と広西チワン族自治区の国境地帯はコーヒーを通じて、それぞれ多様な越境協力の道を歩み、その成果をより遠い未来へと広げている。（記者/曽維、陳露縁、黄凱瑩）