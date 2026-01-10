夜景が美しいと思う「静岡県の温泉地」ランキング！ 2位「伊東温泉」を抑えた1位は？【2025年調査】
湯けむりに包まれながら夜景を眺める時間は、温泉ならではの贅沢な体験です。街の灯りが織りなす幻想的な景色や、自然と調和した静かな輝きは、心を穏やかにしてくれます。夜を彩る景観と温泉の癒しを同時に楽しめる人気の温泉地に注目しました。
All About ニュース編集部では、2025年10月1〜2日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、夜景が美しいと思う温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、夜景が美しいと思う「静岡県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【6位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「伊東温泉の竹あかりが点灯され、夜は和の雰囲気と調和してとても素敵。温泉とマッチしていて美しいと感じる」（20代女性／神奈川県）、「伊東温泉には街中にぶらっと歩けるエリアもあって、そこが綺麗」（40代女性／埼玉県）、「伊東の街明かりと相模湾を望む宿が多い」（50代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「海岸から山手にかけて広がるため、宿によっては海と街のきらめく夜景を温泉につかりながら楽しめる点が大きな魅力」（60代女性／愛知県）、「周囲が観光街なので夜遅くまでお店の明かりが見えるから」（20代女性／千葉県）、「海沿いに広がる夜景や、海上花火大会の眺めが絶景」（30代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年10月1〜2日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、夜景が美しいと思う温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、夜景が美しいと思う「静岡県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
2位：伊東温泉／31票静岡県伊東市に位置する伊東温泉は、豊富な湯量を誇り、情緒豊かな街並みが魅力です。温泉街の中心を流れる松川沿いには、風情ある旅館が立ち並び、夜には提灯の光が水面に映り込み、幻想的な雰囲気を醸し出します。海沿いの高台にある旅館からは、相模灘と伊東の街並みの両方を一望でき、美しい夜景を楽しむことができます。
回答者からは「伊東温泉の竹あかりが点灯され、夜は和の雰囲気と調和してとても素敵。温泉とマッチしていて美しいと感じる」（20代女性／神奈川県）、「伊東温泉には街中にぶらっと歩けるエリアもあって、そこが綺麗」（40代女性／埼玉県）、「伊東の街明かりと相模湾を望む宿が多い」（50代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
1位：熱海温泉／180票静岡県熱海市にある熱海温泉は、首都圏からのアクセスも良く、古くから多くの観光客に愛されてきた温泉地です。相模灘に面しており、海と温泉街の夜景が同時に楽しめるのが大きな魅力です。特に、高台にあるホテルや旅館からは、熱海の街並みと、海に浮かぶ漁火が織りなすロマンチックな夜景を一望できます。定期的に開催される花火大会も有名で、夜景とのコラボレーションは格別です。
回答者からは「海岸から山手にかけて広がるため、宿によっては海と街のきらめく夜景を温泉につかりながら楽しめる点が大きな魅力」（60代女性／愛知県）、「周囲が観光街なので夜遅くまでお店の明かりが見えるから」（20代女性／千葉県）、「海沿いに広がる夜景や、海上花火大会の眺めが絶景」（30代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)