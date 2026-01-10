Q. 「よく噛むだけで痩せる」って本当？【管理栄養士が回答】
Q. 「よく噛むだけで痩せる」って本当ですか？Q. 「最近、体重が増えてきて悩んでいます。運動は苦手なので、できるだけ簡単な方法でダイエットしたいです。友人から『噛む回数を増やせば痩せる』とアドバイスされたのですが、本当に効果はあるでしょうか？」
A. すぐに体重が落ちるわけではありませんが、長期的にはダイエット効果が期待できますまず結論からお伝えすると、長期的に見れば「よく噛むこと」でダイエット効果が期待できます。
また、よく噛む習慣が定着すると、ダイエット以外にもさまざまな健康効果があります。唾液の分泌が促進されることで消化を助け、胃腸の調子を整える効果が期待できます。また、噛むことで味覚が育ち、脳の活性化や歯の健康維持にもつながります。
とはいえ、噛む回数や時間を増やしたからといって、すぐに体重が減ると期待するのは現実的ではありません。長期的に見ることが大切です。すぐに体重を減らしたいと思っても、極端な食事制限や、負荷の高すぎる運動を行うのは賢明ではありません。時間はかかっても、日々の「食べ方」を見直すことは非常に有効です。
ダイエットは「急がば回れ」の精神で、無理なく続けられる方法を選ぶことが大切。簡単ですぐに始められるのですから、「よく噛む習慣」を取り入れてみるのはおすすめです。
▼平井 千里プロフィール
メタボ研究を行いエビデンスに則ったダイエットを教える管理栄養士。小田原短期大学 食物栄養学科 准教授。女子栄養大学大学院（博士課程）修了。前職の病院での栄養科責任者、栄養相談業務の経験を活かし、現在は教壇に立つ傍ら、実践に即した栄養の基礎を発信している。
(文:平井 千里（管理栄養士）)