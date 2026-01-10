ソフトバンクの山川穂高内野手（34）が10日、春季キャンプ開始（2月1日）から全体練習合流までの期間を単独でトレーニングする方針を明かした。キャンプ中盤の第4クール初日（2月14日）まで独自の調整が認められているS組スタートの大砲は、自らを強い意志で追い込む。

昨季の春季キャンプは、チームメートがいる宮崎で調整を続けたが、今年は一人で黙々とトレーニングすることにした。すでに福岡県内にある球場を予約済みだという。昨年、宮崎で調整した際は、雨天時に練習スペースの確保に悩んだこともあった。ただ、そんな悩み以上に、単独トレを決断した大きな理由があった。

「実は、一人でやる方が難しいんですよ。チームで動いた方が（周りに合わせればいいので）精神的に楽な部分もありますけど、一人で行うにはかなり高い集中力が要りますし、自分自身と戦わなきゃいけないんで」

昨季は長期の不振もあり23本塁打と、辛酸をなめた1年だった。巻き返しを図るため、これまで行ってこなかった食事管理を進め、減量にも成功。強い覚悟を持って、このオフは取り組んでいる。独自調整には責任も伴うだけに、単独トレは山川なりの覚悟の表れだった。

既に絶好調だ。「今すごく体がフレッシュ。極端な話、今日が開幕しても体に関しては全然いけるんじゃないかっていうぐらい、感覚は維持できています」

宮崎で若手がしのぎを削る中、山川は静かな空間で自らと真っ正面で向き合い、もう一段階仕上げるつもりでいる。「今は自分と向き合って戦う方がいいかなと。質を極限まで追求して、日本シリーズのときに見せたような打撃や立ち振る舞い、呼吸、そういったものをシーズン通して出し切れるようにするための準備期間ですね」

10日は福岡市内でトークショーに参加し、ファンの前で5度目の本塁打王奪取も誓った。決意したその目には自身と本気度がみなぎっていた。（鬼塚淳乃介）