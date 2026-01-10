MŽ°1²¦¼Ô¡¦¤¿¤¯¤í¤¦¤¬ÆÃÊÌ¼ø¶È¡¡ÀÖÌÚÍµ¡Ö°ì¿Í¤·¤ã¤Ù¤ê¤Î¼ø¶È¤Ï4ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡×¡¡NSC»þÂåÌÀ¤«¤¹
¡ØMŽ°1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù¤Î21ÂåÌÜ²¦¼Ô¡¦¤¿¤¯¤í¤¦¤ÎÀÖÌÚÍµ¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤È¤¤à¤é¥Ð¥ó¥É¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤¬9Æü¡¢¤è¤·¤â¤È¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Âçºå¹»¤Î¤¬¤¤ÀûÆÃÊÌ¼ø¶È¤ËÅÐ¾ì¡£¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í»ÖË¾¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¡¢²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2016Ç¯·ëÀ®¤Î¤¿¤¯¤í¤¦¤Ï¡¢NSC36´üÀ¸¤Î¤¤à¤é¤µ¤ó¤È37´üÀ¸¤ÎÀÖÌÚ¤µ¤ó¤«¤é¤Ê¤ë¥³¥ó¥Ó¡£´ØÀ¾Àª¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2019Ç¯¤Î¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤°ÊÍè¤ÎÍ¥¾¡¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¹¡£
¢£Í¥¾¡¸å¤Ë¡ÈºÇÂ®¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡É
2¿Í¤Ï¡¢Í¥¾¡¸å¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»Å»ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤·¤Ã¤«¤êÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÀÖÌÚ¤µ¤ó¤¬¡ÖºÇÂ®¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥Ü¥±¤ë¤Ò¤ÈËë¤â¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤¬¡¢¤É¤ó¤É¤óËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤Ë¡¢¥Ó¥Ã¥°¤Ê·ÝÇ½¿Í¡¢ÈÖÁÈÌ¾¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÌ´¤ß¤¿¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£NSC»þÂå¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤ê¤·¤ã¤Ù¤ê¤Î¼ø¶È¤Ç¤ÏËè²ó°ìÈÖ²¼¤Î4ÅÀ¡×
¤¤à¤é¤µ¤ó¤ÏNSC»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°¦É²¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿ÅÄ¼Ë¼Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¡Ö¼ºÇÔ¤ò²¿²ó¤â¤·¤Æ¤ë¤±¤É¼è¤êÊÖ¤»¤ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÀÖÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î37´ü¤Ï¿Í¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¾å¤Î¥¯¥é¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡Ö¤Ò¤È¤ê¤·¤ã¤Ù¤ê¤Î¼ø¶È¤Ç¤ÏËè²ó°ìÈÖ²¼¤Î4ÅÀ¤ò¼è¤êÂ³¤±¤Æ¡¢Â´¶È¤Þ¤Ç¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¤½¤·¤Æ¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¸þ¤ÉÔ¸þ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤¯¤¸¤±¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍ¦µ¤¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤¤à¤é¤Îº£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡ÖÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¦¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¼ø¶È¤Î¤¢¤È¡¢°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿2¿Í¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥È¡¼¥¯¤Î»Å»ö¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤¤à¤é¤µ¤ó¤¬¡Öº£¤ÏMŽ°1¤ÎÏÃ¤Ç¤¤¤±¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼¡¤«¤é¤¬ËÜÈÖ¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¤È¡¢ÀÖÌÚ¤µ¤ó¤â¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¸ÀÍÕ¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ²¿¤«¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¤È¤¤¤¦Àï¤¤Êý¡×¤È¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÀï½Ñ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤à¤é¤µ¤ó¤¬Æ´¤ì¤Î¡ÖÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÀÖÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î1Ç¯¤À¤±¤ÏÌµÍý¤·¤Æ¤â¤È¤Ë¤«¤¯Æ¯¤±¤ë¤À¤±Æ¯¤¯¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£