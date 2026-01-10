■11日（日）の天気

日本海側を中心に大雪、猛吹雪となり、西日本の平地でも雪の積もるところがありそうです。

西日本、沖縄九州や四国でも雪が降り、大雪となるところがあるでしょう。最高気温は10日（土）より10℃前後下がり、大阪8℃、福岡7℃、鳥取3℃の見込みで、極寒となりそうです。

東日本、北陸は雪や風が強まり、大荒れとなるでしょう。積雪が短時間で急増するおそれがあり、車の立ち往生などに十分注意が必要です。関東は晴れて13℃前後まで上がりますが、午後は気温が急降下。夜は厳しい寒さとなるでしょう。

北日本、日本海側を中心に大雪、猛吹雪となるでしょう。朝の冷え込みは弱く、北海道も各地で0℃以上ですが、夜は朝より寒く、氷点下の冷え込みとなりそうです。

■週間予報

【大阪〜那覇】

12日（月・成人の日）は、日本海側の雪も次第にやむでしょう。ただ厳しい寒さは続き、鳥取は6℃の予想。連休明けの13日（火）は、日本海側を中心に雨が降るでしょう。

【新潟〜名古屋】

北陸や長野は、雪や雨の降る日が続くでしょう。関東や東海は晴れて、空気の乾燥する日が続きそうです。12日（月）は関東も寒くなり、東京10℃の予想です。

【旭川〜福島】日本海側は12日（月）にかけて大雪や暴風の続くところがあるでしょう。その後も雪や雨の降る日が続き、連休明けも荒れた天気となるおそれがあります。この先、日ごとの気温変化が大きくなりそうです。