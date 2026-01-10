東京世界陸上女子１００メートル障害の日本代表・中島ひとみが１０日に放送されたフジテレビ系「逃走中新春ＳＰ第２夜」に出演。１００分逃げ切れば１２０万円のゲームで、残り９３分５９秒で確保され、１７人中で脱落第１号となった。

追い詰められるのが嫌で屋外にいた中島は、ハンターの接近に気づいて建物の中へ。俊足を生かして距離はなかなか縮まらず逃げ切れるかに見えたが、行き止まりのドアが開かずに終了。中島は「悔しすぎる。マジ悔しい」としゃがみ込み、「やっちまった。マジ悔しい。ハアー」と大きなため息をついた。

中島は４日に放送された同番組で、初挑戦ながらハンターの猛追をかわして見事に逃げ切りに成功。賞金９４万円を獲得した。

この日の第２夜も本命とみられていただけにＳＮＳは「まさかの中島ひとみさん確保…！」「マジかぁぁぁぁぁぁぁぁ…酷い。甘くなかった逃走中」「中島ひとみさんもう捕まっちゃった」「【悲報】中島ひとみ、逃走中で１回目は逃走成功も２回目は最初に確保」などと悲鳴にも近いコメントが。展開によっては復活もあり得るだけに「さすがに２戦連続はきつい、ただかわいいので復活して欲しい。見たいです」「復活したら誰か教えて」と望む声もあった。