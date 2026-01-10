[1.10 AFC U23アジア杯第2節](ジッダ)

※20:30開始

<出場メンバー>

[日本]

先発

GK 23 荒木琉偉

DF 4 永野修都

DF 5 市原吏音

DF 15 森壮一朗

DF 21 関富貫太

MF 7 石渡ネルソン

MF 8 大関友翔

MF 14 川合徳孟

FW 9 ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄

FW 18 久米遥太

FW 11 横山夢樹

控え

GK 1 小林将天

GK 12 濱崎知康

DF 2 梅木怜

DF 3 土屋櫂大

DF 16 小泉佳絃

DF 22 岡部タリクカナイ颯斗

MF 6 小倉幸成

MF 10 佐藤龍之介

MF 17 嶋本悠大

FW 20 古谷柊介

FW 19 道脇豊

FW 13 石橋瀬凪

監督

大岩剛

[UAE]

先発

GK 17 アドリ・モハメド

DF 3 レナード・アメシメク

DF 4 カミス・アル・マンスーリ

DF 6 アハメド・マラッラ・ヤドゥー

DF 18 マンスール・ブルガシュ

MF 5 マタル・ザール

MF 14 ソロモン・ソス

FW 7 アリ・アル・メマリ

FW 9 イーサ・ハルファン

FW 19 マイード・アル・カス

FW 23 リチャード・アコナー

控え

GK 1 マルズーク・アル・バドワウィ

GK 22 ハーリド・タウヒード

DF 2 ムバラク・ザマ

DF 12 ハザー・シェハブ

DF 13 ユーセフ・アル・マルズーキ

MF 8 アリ・アブドゥルアジズ

MF 15 モハメド・アル・ワフィ

MF 20 ハーゼム・モハメド・アッバス

FW 21 スルタン・アディル

FW 10 マンスール・アル・メンハリ

FW 11 モハメド・ジュマ

FW 16 ジュニア・ンジャイ

監督

マルセロ・ブロリ