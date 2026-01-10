日本vsUAE スタメン発表
[1.10 AFC U23アジア杯第2節](ジッダ)
※20:30開始
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 23 荒木琉偉
DF 4 永野修都
DF 5 市原吏音
DF 15 森壮一朗
DF 21 関富貫太
MF 7 石渡ネルソン
MF 8 大関友翔
MF 14 川合徳孟
FW 9 ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄
FW 18 久米遥太
FW 11 横山夢樹
控え
GK 1 小林将天
GK 12 濱崎知康
DF 2 梅木怜
DF 3 土屋櫂大
DF 16 小泉佳絃
DF 22 岡部タリクカナイ颯斗
MF 6 小倉幸成
MF 10 佐藤龍之介
MF 17 嶋本悠大
FW 20 古谷柊介
FW 19 道脇豊
FW 13 石橋瀬凪
監督
大岩剛
[UAE]
先発
GK 17 アドリ・モハメド
DF 3 レナード・アメシメク
DF 4 カミス・アル・マンスーリ
DF 6 アハメド・マラッラ・ヤドゥー
DF 18 マンスール・ブルガシュ
MF 5 マタル・ザール
MF 14 ソロモン・ソス
FW 7 アリ・アル・メマリ
FW 9 イーサ・ハルファン
FW 19 マイード・アル・カス
FW 23 リチャード・アコナー
控え
GK 1 マルズーク・アル・バドワウィ
GK 22 ハーリド・タウヒード
DF 2 ムバラク・ザマ
DF 12 ハザー・シェハブ
DF 13 ユーセフ・アル・マルズーキ
MF 8 アリ・アブドゥルアジズ
MF 15 モハメド・アル・ワフィ
MF 20 ハーゼム・モハメド・アッバス
FW 21 スルタン・アディル
FW 10 マンスール・アル・メンハリ
FW 11 モハメド・ジュマ
FW 16 ジュニア・ンジャイ
監督
マルセロ・ブロリ
