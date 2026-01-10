　レイラック滋賀FCは10日、角田誠監督(42)がチーム統括本部の強化部長に就任することを発表した。

　角田監督は2024年8月から滋賀を指揮。チームは昨季にJ3・JFL入れ替え戦を制し、初のJ3昇格を果たした。

　クラブは同日、UEFA Pro Licenceの資格を持つ和田治雄(56)ヘッドコーチの監督就任も報告している。

以下、角田誠氏のクラブ発表プロフィール

●角田誠

(かくだ・まこと)

■生年月日

1983年7月10日(42歳)

■出身地

京都府

■資格

JFA Aジェネラルライセンス

■選手歴

京都ユース-京都-名古屋-京都-名古屋-京都-仙台-川崎F-清水-長崎-ポルベニル飛鳥

■選手成績

J1リーグ:345試合20得点

J2リーグ:126試合3得点

関西サッカーリーグ:4試合

■受賞歴

Jリーグアウォーズ 優秀選手賞(2011年、2012年)

指導歴

2021年:ポルベニル飛鳥 コーチ

2022年:ベガルタ仙台 トップチーム アシスタントコーチ

2023年2月〜2023年7月:ベガルタ仙台 アカデミーコーチ

2023年7月〜2024年1月:ベガルタ仙台 ジュニアユース コーチ

2024年2月〜2024年7月:ベガルタ仙台 アカデミーコーチ

2024年8月〜:レイラック滋賀FC 監督

■コメント

「この度、強化部長に就任いたしました角田誠です。

立場は変わりますが、滋賀県初のJリーグの舞台を、チーム、そして地域の皆様と共に戦っていけるように全力を尽くします。

これからよろしくお願いいたします。」