J3初昇格の滋賀、角田誠監督の強化部長就任を発表…新指揮官は和田治雄ヘッドコーチ
レイラック滋賀FCは10日、角田誠監督(42)がチーム統括本部の強化部長に就任することを発表した。
角田監督は2024年8月から滋賀を指揮。チームは昨季にJ3・JFL入れ替え戦を制し、初のJ3昇格を果たした。
クラブは同日、UEFA Pro Licenceの資格を持つ和田治雄(56)ヘッドコーチの監督就任も報告している。
以下、角田誠氏のクラブ発表プロフィール
●角田誠
(かくだ・まこと)
■生年月日
1983年7月10日(42歳)
■出身地
京都府
■資格
JFA Aジェネラルライセンス
■選手歴
京都ユース-京都-名古屋-京都-名古屋-京都-仙台-川崎F-清水-長崎-ポルベニル飛鳥
■選手成績
J1リーグ:345試合20得点
J2リーグ:126試合3得点
関西サッカーリーグ:4試合
■受賞歴
Jリーグアウォーズ 優秀選手賞(2011年、2012年)
指導歴
2021年:ポルベニル飛鳥 コーチ
2022年:ベガルタ仙台 トップチーム アシスタントコーチ
2023年2月〜2023年7月:ベガルタ仙台 アカデミーコーチ
2023年7月〜2024年1月:ベガルタ仙台 ジュニアユース コーチ
2024年2月〜2024年7月:ベガルタ仙台 アカデミーコーチ
2024年8月〜:レイラック滋賀FC 監督
■コメント
「この度、強化部長に就任いたしました角田誠です。
立場は変わりますが、滋賀県初のJリーグの舞台を、チーム、そして地域の皆様と共に戦っていけるように全力を尽くします。
これからよろしくお願いいたします。」
角田監督は2024年8月から滋賀を指揮。チームは昨季にJ3・JFL入れ替え戦を制し、初のJ3昇格を果たした。
クラブは同日、UEFA Pro Licenceの資格を持つ和田治雄(56)ヘッドコーチの監督就任も報告している。
以下、角田誠氏のクラブ発表プロフィール
●角田誠
(かくだ・まこと)
1983年7月10日(42歳)
■出身地
京都府
■資格
JFA Aジェネラルライセンス
■選手歴
京都ユース-京都-名古屋-京都-名古屋-京都-仙台-川崎F-清水-長崎-ポルベニル飛鳥
■選手成績
J1リーグ:345試合20得点
J2リーグ:126試合3得点
関西サッカーリーグ:4試合
■受賞歴
Jリーグアウォーズ 優秀選手賞(2011年、2012年)
指導歴
2021年:ポルベニル飛鳥 コーチ
2022年:ベガルタ仙台 トップチーム アシスタントコーチ
2023年2月〜2023年7月:ベガルタ仙台 アカデミーコーチ
2023年7月〜2024年1月:ベガルタ仙台 ジュニアユース コーチ
2024年2月〜2024年7月:ベガルタ仙台 アカデミーコーチ
2024年8月〜:レイラック滋賀FC 監督
■コメント
「この度、強化部長に就任いたしました角田誠です。
立場は変わりますが、滋賀県初のJリーグの舞台を、チーム、そして地域の皆様と共に戦っていけるように全力を尽くします。
これからよろしくお願いいたします。」