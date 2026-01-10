本日1月10日（土） 日本テレビ系にて放送した、日本一の歌声を決める大会「歌唱王 〜第13回大会 全日本歌唱力選手権〜」の優勝者が決定！小学5年生の“天才演歌少年” 西山琳久（にしやま・りく）が優勝を果たした。

第13回となった今回は、応募総数1万2,517件の中から予選を勝ち抜いた12名が個性あふれる歌声を披露し、ハイレベルな戦いを繰り広げた。

ファーストステージでは“長崎県佐世保市で300年の歴史を受け継ぐお寺の住職”里見呂明（りょめい）・42歳が森山直太朗の「さくら（独唱）」を披露。今大会で初めて司会を務めた上白石萌歌は「歌詞が心に響いた、ずっと聞いていたくなる歌声」と絶賛。

“超名門音楽専門学校の天才生徒”岸田琴那（きしだ ことな）が、昨年の「24時間テレビ」チャリティーマラソンで話題となった応援ソング Hump Backの「拝啓、少年よ」を力強い歌声で披露した際には、「出だしのアカペラから圧倒された！」とゲストの横山裕（SUPER EIGHT）も興奮。

今大会最年長・74歳の“奇跡の歌声を持つ一流パン職人”廣瀬満雄（ひろせ みつお）が披露したのは中島みゆきの「時代」。秋元康に「歌がうまいの域を超えた」と言わしめた神声に、南原清隆が涙する場面も。

長崎県出身の“天才演歌少年”西山琳久は、今大会最年少10歳の小学5年生ながら、歌の国体で日本一に輝いたこともある超実力者。祖父の影響で演歌に出合い、幼少期から歌い続けて習得した力強いこぶしを武器に「演歌歌手になった姿をおじいちゃんに見せたい」と今大会に出場した彼がファーストステージで披露したのは、故郷への懐かしさと未練と愛を歌った細川たかしの名曲「望郷じょんから」。

紅白歌合戦への出場経験もある演歌歌手・丘みどりが「天才少年」と評価しただけでなく、審査委員長の秋元康からも「神様からのギフト」と称賛され、最高得点 692点／700点で通過した。

ファイナルラウンドは、ファーストステージの上位4名が再び歌唱し、審査員7名の投票が最も多い出場者が“歌唱王”に輝く投票方式。

病と闘いながらも、家族への想いを込めてMISIA「アイノカタチ feat. HIDE(GReeeeN)」を歌った田嶋麗里香（たじま りりか）、母への想いを胸にスターダスト☆レビューの「木蘭の涙〜acoustic〜」を歌い上げた“癒しの歌声を持つ小学校教諭” 北和真（きた かずま）・28歳。そして、故郷・ウクライナの平和を願い美空ひばりさんの名曲「川の流れのように」を披露した歌姫・カテリーナと次々に圧巻のパフォーマンスを繰り広げる中、最後に登場した西山琳久は石川さゆりの「天城越え」を圧巻の歌声で披露。

最終投票では、西山琳久と北和真が接戦を繰り広げたが、1票差で西山琳久が第13回大会の歌唱王に輝いた。

そして、番組ラストでは“歌唱王”となった西山琳久のために、審査委員長の秋元康がプロデュースした楽曲が披露された。これまで5,000曲を超える作詞をしてきた秋元康が「彼だけのものではなく、広がっていくヒットの可能性を持たないといけない」「歌が上手い人はいっぱいいるのでオンリーワンにするにはどうしたらいいだとう」と本気で悩み、西山琳久のために制作した楽曲は「おんじい」。方言でおじいちゃんという意味をもつ「おんじい」をという言葉を使い、演歌を教えてくれたおじいちゃんへの想いを綴った⼀曲となった。

優勝者・西山琳久が歌う「おんじい」は、キングレコードから発売が決定！詳細は後日発表。

「歌唱王 〜第13回大会 全日本歌唱力選手権〜」はTVerにて視聴が可能。さらに、西山琳久は1月12日（月・祝）「ヒルナンデス！」スタジオに生出演予定。

