【GDA】CORTIS、”新人賞”再び獲得「これからも素敵なパフォーマンスと楽曲で」【プロフィール掲載】
5人組グループ・CORTISが10日、台湾・台北ドームで開催したK-POPアワード『第40回 ゴールデンディスクアワード』に出演。新人賞を受賞した。
【写真】全力！HUH YUNJINを応援するCORTIS
CORTISは『2025 MAMA AWARDS』で新人賞「ベストニューアーティスト」、『10th Anniversary Asia Artist Awards 2025』で、新人賞にあたる「AAA ルーキーオブザイヤー」を受賞したのに続き、『第40回 ゴールデンディスクアワード』でも新人賞を獲得した。
各言語でファンや関係者へのあいさつを伝えたメンバーたち。MARTINは「これからも素敵なパフォーマンスと楽曲で皆さんにお会いしたいと思います」と約束した。
CORTISは、MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHOによる5人組グループ。BTSとTOMORROW X TOGETHERが所属し、“ボーイグループ名門”と称される「BIGHIT MUSIC」から、2019年にデビューしたTOMORROW X TOGETHER以来、6年ぶりのデビューとなる。ステージを構成する音楽、振付、映像を共同でクリエイトする“ヤングクリエイタークルー”として活動する。
『ゴールデンディスクアワード』は、韓国に数あるK-POPアワードの中でも歴史と伝統と信頼を誇る一大イベント。1年間、多くの方から大きな愛を受けた韓国の大衆音楽を選定すべく、デジタル音源ダウンロード数、アルバム販売数など、客観的な集計結果を合算して受賞者が決定されている。最高の栄誉である“大賞”には、これまでに東方神起、SUPER JUNIOR、少女時代、BIGBANG、TWICE、BTSなど実力と人気を兼ね備えた数々のK-POPアーティストたちが輝いている。
日本では、ABEMAで日韓同時・国内独占無料生中継され、見逃し配信もある。
【メンバープロフィール】
■MARTIN（マーティン）
2008年3月20日生まれ。リーダー。6年間の練習で培った確かな基礎的な技術はもちろん、生まれ持った才能を兼ね備える。デビュー前から多数の楽曲制作に参加し“10代プロデューサー”として注目を集めてきた。TOMORROW X TOGETHER「Deja Vu」「Miracle」「Beautiful Strangers」、ENHYPEN「Outside」、LE SSERAFIM「Pierrot」、ILLIT「Magnetic」などのクレジットに名を連ねている。
■JAMES（ジェームズ）
2005年10月14日生まれ。グループの最年長。音楽・振付・映像制作時に活気をもたらす“アイデアバンク”として、練習生時代から特別なクリエイティブ能力を見せてきた。TOMORROW X TOGETHER「Deja Vu」、ILLIT「Magnetic」「Cherish（My Love）」「Tick-Tack」の振付制作に参加し、MARTINとともに「Deja Vu」「Miracle」「Magnetic」の楽曲制作にも寄与した。
■JUHOON（ジュフン）
2008年1月3日生まれ。主要コンテンツを共同クリエイトするCORTISの中でメンバーの意見をまとめる求心的存在となっている。幼少期からモデル活動を経験し、写真や映像に対する深い理解度とステージ掌握力を持つ。
■SEONGHYEON（ソンヒョン）
2009年1月13日生まれ。最年少ながら練習生歴約5年を誇り、ダンスや歌など多方面で才能を発揮。練習生時代に制作したトラックだけで100曲を超える。
■KEONHO（ゴンホ）
2009年2月14日生まれ。公開直後からビジュアルで話題を集めた。グループの末っ子ラインであり、少年らしい歌声が魅力で、パフォーマンスや楽曲制作に頭角を現している。
