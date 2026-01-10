お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多華丸（55）と博多大吉（54）が9日放送のBSフジ「華丸大吉が行く！大人もハマる神授業」（金曜後10・00）に出演。最新機器を使用したチェックで想像を超える低値を叩き出し、コンビそろって顔面蒼白となる場面があった。

この日のテーマは「若返るための毛細血管学」。2人は東京・日本橋を訪れ、今回の“神ティーチャー”を務める医師・医学博士の根来秀行氏から“授業”を受けた。

根来氏は米国・ハーバード大医学部客員教授など国内外の名門大に籍を置き、内科学、アンチエイジング（抗加齢）医学、睡眠医学、腎臓病学など多岐にわたる最先端医療研究のトップランナー。

同氏によると、毛細血管の数は20歳をピークに減少し、60歳では20歳のころに比べて4割減の6割に。その結果、50代後半ぐらいになると体に様々な不調が出てしまうのだという。

現在50代半ばの2人。華丸が「大事な時期ですね、我々。6割残すかどうかの。大事な5年間よ」と不安そうな表情を浮かべたのも無理はなかった。

毛細血管が劣化すると“ゴースト血管”となり、病気が出やすくなるということで、2人は毛細血管のゴースト化チェックを受けることに。

まずは親指の爪を5秒間圧迫して離した時に爪の色が戻るのにかかる時間をチェックする「爪床圧迫テスト」をしてみると、2秒以上戻らないとまずいというのに華丸はそれを明らかにオーバー。さらに最新の毛細血管スコープで2人の指先の毛細血管を実際に見てみることになった。

50代男性の平均は50点だということだが、「80はほしいよ〜」という大吉が先に測定してみると、なんと血管スコア39点。根来氏から「ちょっとゴースト血管に傾きつつある」と説明されると大吉は「うわぁ〜ショック…」と絶句した。そして大吉より健康的な生活をしていると自負する華丸は「あなたもう70歳ぐらいですよ」と追い打ちをかけた。

これには「知らんよ。なんで自分は39点より上みたいな確定目線でしゃべってるの？」と大吉もイラッ。とはいえ「いやぁ〜残念だな。こんなこというのあれやけど、俺、昨日めちゃくちゃ飲んだからね、酒。びっくりするぐらいの量と時間。昨日ちゃんとしとけばこんなのになってない。昨日、だって14時間飲んだんだもん」と言い訳し始めた。

次に測定した華丸は「50いきたいな、50！」と口にし、大吉も「相方として…40はあってね」と祈ったが、結果は大吉の39を下回るまさかの22。華丸は「厳しいって！しかも俺、昨日そんな飲んでないし」と頬をひきつらせた。

その後、根来氏からいろいろと説明を受けたが、華丸は平均4時間という睡眠時間の短さが決定的に良くないと指摘された。

「う〜ん」とうなって腕組みをしたまま固まってしまった華丸に、こちらもショックありありな大吉は「一回………。一回カメラ止めてもらう？」と相方の顔をチラ見。「受け止められないよ、こんな…39と22。いやいや…22も責めたいけど、俺も39やしね。決していいポイントじゃないし」と今度はこちらが腕組みでうなっていた。