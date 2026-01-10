ÅìÌî¹¬¼£¡¡·Ö¸¶Å°¤ÎÀä¶«¡ÖÌ¡ºÍ¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤Ë¥Ô¥·¥ã¥ê¡ÖµÜÇ÷¤È¤ä¤Ã¤¿¤é¤¨¤¨¤ä¤ó¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÅìÌî¹¬¼£¤¬£¹Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Á£Â£Ã¥é¥¸¥ª¡ÖÅìÌî¹¬¼£¤Î¥Û¥ó¥â¥Î¥é¥¸¥ª¡×¤Ë½Ð±é¡£ºòÇ¯Ëö¤Î·Ý¿Í¤È¤ÎËºÇ¯²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡Ç¯Ëö¤Ë¥´¥ë¥ÕÃç´Ö¤Î·Ý¿Í¤é¤ÈËºÇ¯²ñ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÅìÌî¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂç»³±ÑÍº¤¬¶õµ¤¤òÆÉ¤Þ¤ºÂçÀ¼¤Ç¤·¤ã¤Ù¤êÂ³¤±¤¿¤¿¤á¡¢¾ì¤¬¤·¤é¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö½é¤á¤Æ»¦°Õ³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥°¥Á¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Â¾¤Î½ÐÀÊ¼Ô¤â¡Ö¤¿¤À¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤¬¥Ü¥½¥Ü¥½¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ã¯¤«¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÆÈ¤ê¸À¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â£Æ£É£Ê£É£×£Á£Ò£Á¡¦¸¶À¾¹§¹¬¤Ï¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¥Ü¥½¥Ã¤È¡Ø¤¤¤ä¡Á¥¦¥ÞÌ¼¡¢¤ª¤â¤í¤¤¤ï¡Á¡£»Ò¤É¤â¤È±Ç²è¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤±¤É¡£²¶¤é¤ÎÀ¤Âå¤Î£²£°Ç¯Á°¤ÎÇÏ¤ÎÌ¾Á°¡¢»Ò¤É¤â¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¤ª¤â¤í¤¤¤³¤È¤¢¤ë¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ø¤½¤ì²¿¤¬¤ª¤â¤í¤¤¤ó¤«¤Ê¡©¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»×¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Í¡£¥Û¥ó¥Þ¤Ë¿¿´é¤Ç¸À¤¦¤Æ¤ó¤Î¤è¡×¤È¾Ú¸À¡£¸¶À¾¤Ï¤½¤Î£³£°Ê¬¸å¤Ë¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Ç¡¢·Ö¤Á¤ã¤ó¡Ê·Ö¸¶Å°¡Ë¤Ï·Ö¤Á¤ã¤ó¤Ç¡Ø¤¤¤ä¤¡¡ÁÌ¡ºÍ¤·¤¿¤¤¡ª¡ª¡Ù¤Ã¤ÆµÞ¤Ë¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¡×¤ÈË½Ïª¡£¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÇËºÇ¯²ñ¤Ë¤â½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÏÊÕ¤¢¤Ä¤à¤¬¡Ö¤¢¤ì¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡×¤È±þ¤¸¤ë¤È¡¢ÅìÌî¤Ï¡Ö¡ØÅÚÆüÌ¡ºÍ¤ÇÃÏÊý±Ä¶È¤·¤¿¤¤¤ï¡Á¡ª¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¤Æ¡£¤Ç¡¢¡ØµÜÇ÷¤È¤ä¤Ã¤¿¤é¤¨¤¨¤ä¤ó¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¥Õ¥¡¡Á¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤â¥¹¥ë¡¼¤µ¤ì¤ë´¶¤¸¡£´°Á´¤Ë¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÅÏÊÕ¤¬¡Ö¤Ç¤â¡¢ÅìÌî¤µ¤ó¤¬ÄÉ¤¤µÍ¤á¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡¢ÊÉ¤Þ¤Ç¡£·Ö¸¶¤µ¤ó¤Î¤³¤È¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ÅìÌî¤Ï¡Ö¤½¤¦¡¢¤½¤¦¡×¤È¥Ë¥ä¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£