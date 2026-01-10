セカンドバッカーが、6月より全国ツアー2026＜あの時こうしておけばよかった＞を開催することを発表した。

本ツアーは6月13日の千葉LOOK公演を皮切りにワンマンシリーズとして9公演、そして対バンシリーズとして東名阪3公演の全12公演を開催する。対バンアーティストは後日発表とのこと。チケットオフィシャル1次先行もスタートし、1月25日までの申し込みとなっている。

セカンドバッカーは1月21日には、新曲「喧嘩するほど」をリリース予定。今後の動向も注されるところだ。

＜セカンドバッカー全国ツアー2026『あの時こうしておけばよかった』＞

■ワンマンシリーズ

・2026年6月13日(土) 千葉LOOK

開場16:30/開演17:00 ・2026年6月14日(日) 越谷EASYGOINGS

開場16:30/開演17:00 ・2026年6月20日(土) 神戸・太陽と虎

開場16:30/開演17:00 ・2026年6月21日(日) 和歌山GATE

開場16:30/開演17:00 ・2026年6月27日(土) 前橋DYVER

開場16:30/開演17:00 ・2026年6月28日(日) 宇都宮HELLO DOLLY

開場16:30/開演17:00 ・2026年7月10日(金) 水戸LIGHT HOUSE

開場17:30/開演18:00 ・2026年7月11日(土) F.A.D YOKOHAMA

開場16:30/開演17:00 ・2026年7月19日(日) 京都MUSE

開場16:30/開演17:00 ■対バンシリーズ ※対バン後日発表

・2026年7月20日(月祝) 名古屋CLUB QUATTRO

開場16:00/開演17:00 ・2026年8月1日(土) 梅田Banana Hall

開場16:00/開演17:00 ・2026年8月2日(日) 代官山UNIT

開場16:00/開演17:00 チケット

ワンマンシリーズ：3,900円(税込)※ドリンク代別

対バンシリーズ：4,500円(税込)※ドリンク代別

https://w.pia.jp/t/secondbacker-tour26/

オフィシャル1次抽選先行：1月10日(土)21:00〜1月25日(日)23:59

＜セカンドバッカー 3周年記念LIVE『乾杯を祝して』＞

日程：2026年3月30日(月)

場所：渋谷CLUB QUATTRO

時間：開場17:00 / 開演18:00

チケット：オフィシャル1次先行限定 3周年記念タオル付きチケット：5,800円（D代別）

オフィシャル1次抽選先行受付中：1/12(月祝)迄

https://w.pia.jp/t/secondbacker-t/

※通常チケットは、2次先行から販売予定