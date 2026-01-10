セカンドバッカー、全国ツアー2026＜あの時こうしておけばよかった＞開催決定
セカンドバッカーが、6月より全国ツアー2026＜あの時こうしておけばよかった＞を開催することを発表した。
本ツアーは6月13日の千葉LOOK公演を皮切りにワンマンシリーズとして9公演、そして対バンシリーズとして東名阪3公演の全12公演を開催する。対バンアーティストは後日発表とのこと。チケットオフィシャル1次先行もスタートし、1月25日までの申し込みとなっている。
セカンドバッカーは1月21日には、新曲「喧嘩するほど」をリリース予定。今後の動向も注されるところだ。
＜セカンドバッカー全国ツアー2026『あの時こうしておけばよかった』＞
■ワンマンシリーズ
・2026年6月13日(土) 千葉LOOK
開場16:30/開演17:00
・2026年6月14日(日) 越谷EASYGOINGS
開場16:30/開演17:00
・2026年6月20日(土) 神戸・太陽と虎
開場16:30/開演17:00
・2026年6月21日(日) 和歌山GATE
開場16:30/開演17:00
・2026年6月27日(土) 前橋DYVER
開場16:30/開演17:00
・2026年6月28日(日) 宇都宮HELLO DOLLY
開場16:30/開演17:00
・2026年7月10日(金) 水戸LIGHT HOUSE
開場17:30/開演18:00
・2026年7月11日(土) F.A.D YOKOHAMA
開場16:30/開演17:00
・2026年7月19日(日) 京都MUSE
開場16:30/開演17:00
■対バンシリーズ ※対バン後日発表
・2026年7月20日(月祝) 名古屋CLUB QUATTRO
開場16:00/開演17:00
・2026年8月1日(土) 梅田Banana Hall
開場16:00/開演17:00
・2026年8月2日(日) 代官山UNIT
開場16:00/開演17:00
チケット
ワンマンシリーズ：3,900円(税込)※ドリンク代別
対バンシリーズ：4,500円(税込)※ドリンク代別
https://w.pia.jp/t/secondbacker-tour26/
オフィシャル1次抽選先行：1月10日(土)21:00〜1月25日(日)23:59
「喧嘩するほど」
2026年1月21日(水)配信
https://secondbacker.lnk.to/kenkasuruhodo
Pre-add ＆ Pre-save(配信事前登録)キャンペーン開催中
詳細：https://secondbacker.fanpla.jp/news/detail/65482
＜セカンドバッカー 3周年記念LIVE『乾杯を祝して』＞
日程：2026年3月30日(月)
場所：渋谷CLUB QUATTRO
時間：開場17:00 / 開演18:00
チケット：オフィシャル1次先行限定 3周年記念タオル付きチケット：5,800円（D代別）
オフィシャル1次抽選先行受付中：1/12(月祝)迄
https://w.pia.jp/t/secondbacker-t/
※通常チケットは、2次先行から販売予定
