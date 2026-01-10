札幌発3ピースロックバンドTattletaleが3月、札幌と新宿で自主企画＜Tattletale pre.「2」＞を開催することが発表となった。

3月13日開催の札幌編は彼らのホームKLUB COUNTER ACTIONでのワンマンとなり、3月27日開催の東京編は新宿NINE SPICESに同世代オルタナティヴロックバンド“ルサンチマン”を迎えてツーマンとして行われる。

Tattletaleは2月、＜KOTORI pre.「LOCAL MATCH 2026」＞北海道タームのオープニングアクトとして全ヶ所帯同することも決定している。

■自主企画＜Tattletale pre.「2」＞

【札幌編】

3月13日(金) KLUB COUNTER ACTION

open19:30 / start20:00

【東京編】

3月27日(金) 新宿NINE SPICES

w/ ルサンチマン

open18:30 / start19:00

