¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÛNovel Core¡¢4th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPERFECTLY DEFECTiVE¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¼«¿È¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Î¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¡Öºî¤ë¤Ê¤éº£¡×
¡ÖNovel Core¤¬¤Ä¤¤¤Ë¼ê¤ÎÆâ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡×¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»×¤¨¤ë4th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPERFECTLY DEFECTiVE¡Ù¤¬1·î14Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
HIPHOP¡¢ROCK¡¢¥Ü¡¼¥«¥í¥¤¥É¡¢J-POP¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬º®¤¶¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤Î¶Ê¤Ë¤â¡ÈNovel Core¤é¤·¤µ¡É¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¡Ö³Ð¸ç¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤éºî¤ì¤¿ºîÉÊ¡×¤ÈËÜ¿Í¤¬¸ì¤ëÆ±ºî¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢Novel Core¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2·î11Æü¤Î¡ãNovel Core ¡ÈBRAIN LAND¡É at K-Arena Yokohama¡ä°Ê¹ß¡¢»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Ê»¤»¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
◾︎ËÍ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¤¤í¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤òµÍ¤á¹þ¤á¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿
¨¡¨¡10·î16Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
Novel Core¡§¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Åö»þ¤Ï¡¢ÀèÇÚÊý¤¬5¼þÇ¯¡¢10¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤â¤³¤¦¤¤¤¦¤ª½Ë¤¤¤ò¤¹¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Î¤«¤¡¡×¤È¤Ü¤ó¤ä¤ê¡¢±ó¤¯¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤¶Áö¤ê»Ï¤á¤¿¤éËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¡£ÂÎ´¶1½µ´Ö¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁá¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
Novel Core¡§1½µ´Ö¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¡Ö2½µ´Ö¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÂÎ´¶Â®ÅÙ¤Ç¤·¤¿¡£°ìµ¤¤Ë¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£º£¡¢5Ç¯´Ö¤Î½ÐÍè»ö¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¸«¤Ê¤¬¤é»×¤¤ÊÖ¤¹¤È¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¡×¡¢¡Ö¤³¤ì¤â¤ä¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢¼«Ê¬¤Ë²Ý¤·¤¿²ÝÂê¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¡£µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é5¼þÇ¯¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤Î°ìÊý¡¢Í¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤º¤Ë5Ç¯´Ö²á¤´¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¼þ¤ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¡¢OUTER¡ÊNovel Core¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡£´¶¼Õ¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç1·î14Æü¤Ë¤Ï4th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPERFECTLY DEFECTiVE¡Ù¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÅÙ¡¹¡Ö²»³ÚÅª¥ë¡¼¥Ä¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×¤È¤ªÏÃ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾Core¤µ¤ó¤¬HIPHOP¤äROCK°Ê³°¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¤¢¤Þ¤êÁÛÁü¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤âÆ±ºî¤òÄ°¤¤¤Æ¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤¯Ç¼ÆÀ¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤·¤¿¡£
Novel Core¡§´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡ËÍ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¤¤í¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤òµÍ¤á¹þ¤á¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡º£¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥ë¡¼¥Ä¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Novel Core¡§ÍýÍ³¤¬2¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¡£1¤Ä¤Ï¡¢½ãÅÙ¹â¤¯¼«Ê¬¤Î¥ë¡¼¥Ä¤òÁ´È¿±Ç¤·¤¿ºîÉÊ¤òºî¤ë¤Ë¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¥Ñ¡¼¥Ä¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡Ö¤ª¶â¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×°Ê³°¤ÎÁ´³Ú¶Ê¤ò¥Ï¥¦¥¹¥Ð¥ó¥É¤ÎTHE WILL RABBITS¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎJUGEM¤È¤Ç°ì¤«¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÂÎÀ©¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ËÍ¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤ÇÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²»³Ú¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºî¤ë¤Ê¤éº£¤À¤í¤¦¡¢¤È¡£
¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢JESSE¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¥ë¡¼¥Ä¤¬º®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ò¤Ò¤È¸À¤Ç·ÁÍÆ¤¹¤ë¤Î¤¬¤º¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£³Ë¿´¤ò¤¹¤ÃÈô¤Ð¤·¤¿Î¾ÏÆ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¼«Ê¬¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö¤³¤ì¤ÏROCK¤Ç¤¹¡×¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏHIPHOP¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤³¤È¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤ËJESSE¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢The BONEZ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ªºî¶È¤Ë¤ª¼ÙËâ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢JESSE¤µ¤ó¤Ë¤½¤ÎÇº¤ß¤òÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡Ö¤ªÁ°¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¤Î¤¿¤á¤Ë¡È¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òºî¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥ë¡¼¥Ä¤ä¡¢¤Ê¤¼¤½¤ì¤òºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÂç»ö¤À¤è¡£¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ç¤¤¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥À¥á¤À¤È»×¤¦¡×¤È¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¡ÖÉáÊ×Åª¤Ê¥°¥Ã¥É¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡×¤È¤¤¤¦¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤ò·Ç¤²¤¿¾å¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÁ´Éô1²óÇÓ½ü¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡¢¤½¤ì¤¬¥°¥Ã¥É¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£ºî¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡º£¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ2¤Ä¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£1¤ÄÌÜ¤Ë¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï¥Ñ¡¼¥Ä¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢THE WILL RABBITS¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï2023Ç¯¤«¤é°ì½ï¤Ë³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¡¼¥Ä¤¬Â·¤Ã¤¿¤Èº£»×¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢²¿¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Novel Core¡§THE WILL RABBITS¤Ï¥Ï¥¦¥¹¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ·ëÀ®¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ëÉáÄÌ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤ÈÀ®¤êÎ©¤Á¤¬°ã¤¦¤¿¤á¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ì»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤È¡¢ËÍ¤Î²»³ÚÀ¤ÎÊ£»¨¤µ¤¬¥Ë¥¢¥ê¡¼¥¤¥³¡¼¥ë¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Èµ¤¤Å¤¯¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¤¸¤ï¤¸¤ï¤Èµ¤¤Å¤»Ï¤á¤Æ¡¢3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHERO¡Ù¤¯¤é¤¤¤«¤é¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ²¶¤¬É½¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¤¦¤Ã¤Á¡¼¡ÊYuki Uchimura¡Ë¤Î¤³¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥®¥¿¡¼¤Î¤¯¤Þ¤µ¤ó¡ÊYuya Kumagai¡Ë¤Î¤³¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤é¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢½ã¿è¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Îµ»½ÑÅª¤ÊÉôÊ¬¡¢ËÍ¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤¬¡ØPERFECTLY DEFECTiVE¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤ò²Î¤¦¤Î¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿Ê¬µîÇ¯¤ÎËÍ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¼ýÏ¿¶Ê¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ò²Î¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤ä¤È¤ê¥³¥ó¥Æ¥Ë¥å¡¼¡×¤Ê¤ó¤ÆÂ¿Ê¬ÌµÍý¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦1¤Ä¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¤Î¤¬JESSE¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤ÏInstagram¤Ë¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¶Êºî¤ê¤ËÊÑ²½¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
Novel Core¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö²¶¤Ã¤Æ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤Î¶Ê¤À¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤¹¤®¤ë¤Ê¡×¤È¤«¡¢¡Ö¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤À¤±¤ÉHIPHOP¥·¡¼¥ó¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤³¤Î¶ÊÄ´¤È¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ï¤ä¤ê¤¹¤®¤«¤Ê¡×¤È¤«¡¢í´í°¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Çº®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¡¢¤½¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼°ìËÜ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤¬¤¤¤Æ¡£¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¸Î¤Ë¡Ö¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤òÔÌÂ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é·ù¤À¤Ê¡×¡¢¡Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òºñ¼è¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é·ù¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬³Ú¶ÊÀ©ºî¤äÉ½¸½³èÆ°¤Î¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
Novel Core¡§¤À¤«¤é¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤òºî¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤ÄêµÁ¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Çºî¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡ÖHIPHOP¤ÈROCK¤È¤¤¤¦¼´¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ë¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ä¥Ê¡¼¥É¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ê¤ó¤«¤¬¤Ê¤À¤ì¹þ¤ó¤Ç¡¢¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ë¤·¤¿¾å¤Ç¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë²ò¼á¤·¤¿¤â¤Î¤¬¥°¥Ã¥É¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¶ÊÀ©ºî¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ï¡Ö²Î¤¤¤¿¤¤ÆâÍÆ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö²Î¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢½ñ¤¯»þ´Ö¤¬¤¹¤´¤¯Ã»¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡Ö¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¸Î¤Ë¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤òÔÌÂ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï·ù¤À¡×¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¹¤´¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¤ò³°¤·¤¿¡×¤È¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤òÔÌÂ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥·¡¼¥óÂ¦¤«¤éÈãÈ½¤¬Íè¤ë»öÎã¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÝ¤µ¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Novel Core¡§ÉÝ¤µ¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤½¤ì¤´¤ÈÇØÉé¤¦³Ð¸ç¤¬¤Ç¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐROCK¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ò¼Ú¤ê¤Æ²Î¤¦¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¤Ç¥Ð¥ó¥É¤ÈÊÂ¤ó¤À»þ¤Ë¡Ö²¶¤¿¤Á¤â¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤ÎÂ¦ÌÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡×¤È¸À¤¦³Ð¸ç¡¢¤Ç¤¹¡£ËÍ¤â¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆTHE WILL RABBITS¤òÎ¨¤¤¤Æ¡¢Â¾¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤ÈÂÐÅù¤Ë¤ä¤ê¹ç¤¦¤ó¤À¤È¤¤¤¦½àÈ÷¤ª¤è¤Ó³Ð¸ç¤¬¤Á¤ã¤ó¤È·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥Ã¥×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¤½¤¦¡£ÊÌ¤ËËÍ¤ÏÀï¤ª¤¦¤È¤«Æ»¾ìÇË¤ê¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤«¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤â¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤ËÂ¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¡¢·ë¶É²¿¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Çºî¤í¤¦¡¢¤È¡£¤½¤ì¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ©ºî´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¯ËÍ¤ÎÉð´ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤É¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Í¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¼«Éé¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤Þ¤µ¤ËCore¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼ýÏ¿¶Ê¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°ì¤Ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏJESSE¤µ¤ó¤È¤Î¡Ö¥Ó¥ê¥Ó¥ê¡×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ÇJESSE¤µ¤ó¤È¤Î¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Novel Core¡§Åú¤¨¤Ë¶á¤¤¥Ò¥ó¥È¤ò¤¯¤ì¤¿JESSE¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï¤¢¤ì¤É½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é·îÆü¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ºîÉÊ¤Ë¸Æ¤Ö¤Ê¤é¤½¤ìÁê±þ¤Î½àÈ÷¤È³Ð¸ç¤¬¤Ê¤¤¤È¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤º¤ÏRIZE¡¢The BONEZ¤ÎJESSE¤ò¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥È¥é¥Ã¥¯¤È¥Ð¡¼¥¹¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£JESSE¤µ¤ó¤Ë¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤ÇJUGEM¤È¤¯¤Þ¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢JESSE¤µ¤ó¤Î¥Ð¡¼¥¹°Ê³°¤ÏSE´Þ¤á¤¹¤Ù¤Æºî¤ê¾å¤²¤Æ¡£¤Ç¡¢8·î¤Ë¡ãLuckyFes 2025¡ä¤Ç¡¢ËÍ¤¬½Ð¤¿¼¡¤ÎÆü¤ËThe BONEZ¤¬½Ð±é¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤Ï½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬ÉáÄÌ¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤Æ¡£µ¢¤êºÝ¤ËJESSE¤µ¤ó¤Î³Ú²°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤ª´ê¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤Ë¶Ê¤ò¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¡£¶Ê¤Ï¤â¤¦¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JESSE¤µ¤ó¤Î¥Ð¡¼¥¹¤À¤±¶õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¥ª¥Ã¥±¡¼¡£»¦¤·¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡Ä¡Ä¡ª¡¡¤·¤«¤âCore¤µ¤ó¤Î¥Õ¥í¥¦¤ÈJESSE¤Î¥Õ¥í¥¦¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤â¥¢¥Ä¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Novel Core¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£À¤Âå¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤â¤È¤â¤ÈZeebra¤µ¤ó¤Î¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢JESSE¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¥ª¡¼¥ë¥É¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¥é¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬Ä°¤¤¤Æ¤¤¿²»³Ú¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ò¤Ê¤¾¤ë¤Î¤ÏËÍ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¡¢¼«Ê¬¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥«¥ëÉôÊ¬¤âºÇ½é¤Ï¥·¥ã¥¦¥Èµ¤Ì£¤ÇÏ¿¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âJESSE¤µ¤ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤ÈËÍ¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¥â¥Î¥Þ¥Í¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥í¡¼¥È¡¼¥ó¤Ç´Ý¤´¤ÈÏ¿¤êÄ¾¤·¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤¢¡¢¤½¤³¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£JESSE¤µ¤ó¤«¤é¸ÀÍÕ¤ÇÂç¤¤¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿Core¤µ¤ó¤¬¡¢²Î¤ä¥é¥Ã¥×¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¡¢¤È¡£
Novel Core¡§¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢¶Ê¤È¤·¤Æ¤Î¶¯ÅÙ¤¬½Ð¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥µ¥Ó¤Î¡ÒB.I.L.I!!! B.I.L.I!!!¡Ó¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥«¥í¥¤¥É¤Î¡Ö¥ê¥â¥³¥ó¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÒL R L R stop & Dash & up & talk¡Ó¤È¤¤¤¦²Î»ì¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤À¤Ê¤ÈÀÎ¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿²Î»ì¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇJESSE¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¥µ¥Ó¤ò¤â¤Ã¤È°ã¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¤ÏÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤Ã¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¤³¤Î¥µ¥Ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î»þ¤Ë¶Ê¤Î¹½À®¤ä¥Ð¥ó¥É¤Î²»¡¢¥ê¥º¥à¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼Ú¤ê¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤ÇÒòÓð¤·¤¿¾å¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¬¤éºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡ºÙ¤«¤ÊÉôÊ¬¤Þ¤ÇÉ¬Ä°¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦1¶Ê¡Ö¤ª¶â¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡Ö¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿ºÌ¤ê¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¡ÖºÌ¤ê¡×¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦Í×ÁÇ¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Novel Core¡§º£²ó¡¢À©ºîÊý¼°¤ò¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈJUGEM¤È¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤µ¤ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶Ê¤´¤È¤Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬°ã¤¦¤«¤é²»Áü¤â°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÅý°ì´¶¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¤½¤ÎºÌ¤ê¤¬¾¯¤··ç¤±¤Á¤ã¤¦¤Ê¡¢¤È¡£ÀÎ¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëOUTER¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬Âç¤¤ÊÊý¸þÅ¾´¹¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÉÔËÜ°Õ¤À¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ïº£¤Þ¤Ç¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃÏÂ³¤¤À¤È¤¤¤¦¾ÚÌÀ¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÆþ¤ì¤ÆÍ·¤Ó¤Î¤¢¤ë¶Ê¤òºî¤í¤¦¤È¡¢ºÇ¶á¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤è¤¯¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ëXansei¤¯¤ó¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡Xansei¤µ¤ó¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Novel Core¡§Èà¤Ã¤Æ¡¢¡ØPERFECTLY DEFECTiVE¡Ù¤Î¥É¿¿¤óÃæ¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÇÉ¼ê¤ÊÈ±¤ÎÌÓ¤Ç¡¢¥«¥á¥ì¥ª¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ê¥å¥Ã¥¯¤¬¤Ê¤¼¤«¥ê¥¶¡¼¥É¥ó¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£²»³Ú¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âHIPHOP¤Î°ìÈÖ¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç¤¢¤ë¥µ¥¦¥¹¥µ¥¤¥É¤ÎÃÏ°è¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ëºîÉÊ¤ÏHIPHOP¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Î¤´¤Á¤ãº®¤¼´¶¤ò¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä²»³Ú¤Ç¤½¤Î¤Þ¤ÞÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿»þ¤«¤é¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¤·¤«´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬½ãÅÙ¹â¤¯º®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£½ã¿è¤Ë°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¶Ê¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡Â¸ºß¼«ÂÎ¤¬¡ØPERFECTLY DEFECTiVE¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Â¾¤Ë¤âÁ´14¶Ê¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¶Ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÁ°Äó¤Î¾å¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¶Ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Novel Core¡§Çº¤Þ¤·¤¤¤Ê¤¡¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ê¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ë¤É¤ì¤À¤È»×¤¦¡©¡¡¡Ö¤»¡¼¤Î¡×¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤è¡£¤»¡¼¤Î¡ª
°ìÆ±¡§¡ÖFRiENDS¡×¡ª
Novel Core¡§¤ª¤©¡Á¡ª¡¡¤³¤ì¤¬¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡ª
¨¡¨¡¤¹¤´¤¤¡ª
Novel Core¡§º£¡¢¤Þ¤¸¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÖFRiENDS¡×¤Ç¤¹¤Í¡£¼Â¤Ï¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢Â¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ï¶Ê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤â°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶ÊÄ´¤âBPM¤âÂ®¤¯¤Æ¡¢¥Õ¥§¥¹¤Ç¥¿¥ª¥ë¤ò²ó¤¹¤è¤¦¤Ê¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ë¶Ê¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ÎÀ©ºî¤ÎÆü¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éJUGEM¤¬¤¹¤´¤¯±ú¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÌµÍý¤ä¤ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÍ¥Àè¤·¤Æºî¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡Öº£ÆüÌµÍý¤·¤Æ¶Ê¤òºî¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡£µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Í·¤Ó¤Ç¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¤é¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥³¡¼¥É3¤Ä¤¯¤é¤¤¤òÅ¸³«¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¡¢ JUGEM¤Ë¡Ö¾¯¤·¿²¤Æ¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤³¤«¤éJUGEM¤òÎå¤Þ¤¹¤¿¤á¤Î²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤Ç¤¤¿¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£±ú¤ó¤Ç¤¤¤ëÍ§¤À¤Á¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤¿¤¯¤Æ½ñ¤¤¤¿¶Ê¡£¤½¤ì¤ò¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÆü¡¢¸½¾ì¤ËÍè¤¿JUGEM¤¬¡Öµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢ºî¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢·²¤òÈ´¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤ëÎÏ¤¬¹â¤¤¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ÁÇÅ¨¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¹¤Í¡£
Novel Core¡§¤·¤«¤â¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥É¿¿¤óÃæ¤Ë¤³¤Î¶Ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£Ãç´Ö¤È°ì½ï¤ËÀ©ºî¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Ã¯¤«¤¬±ú¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤ËÃ¯¤«¤¬¸µµ¤¤Å¤±¤¿¤ê¡¢Ã¯¤«¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤òÃ¯¤«¤¬Êä¤Ã¤¿¤ê¡¢¡ØPERFECTLY DEFECTiVE¡Ù¡á´°àú¤ÊÉÔÎÉÉÊ¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤¹¤´¤¯´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¼Â¤Ï¡¢¾¡¼ê¤Ë¡ÖTHANKS, ALL MY TEARS¡×¤ÎÂ³ÊÔÅª¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Novel Core¡§¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¡ÖTHANKS, ALL MY TEARS¡×¤ÏËÍ¤¬»à¤Ë¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ìë¤Ë½ñ¤¤¤¿¶Ê¡¢¡ÖFRiENDS¡×¤ÏÍ§¤À¤Á¤¬»à¤Ë¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤±ú¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤ËÍ¦µ¤¤Å¤±¤¿¤¯¤Æ½ñ¤¤¤¿¶Ê¡£¤É¤Á¤é¤âËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈ¯¤Ç³Ð¤¨¤Æ¸ý¤º¤µ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥°¥Ã¥É¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
◾︎¤ª¸ß¤¤¤Î°ã¤¤¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢µö¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢»÷¤¿¤È¤³¤í¤òÃµ¤¹
¨¡¨¡Áá¤¯»ä¤â¥é¥¤¥Ö¤ÇÇÒ¸«¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ª»Ç¤¤¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£Ç¯¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¸½ºß¤â¡ãBABiES AGAiN TOUR¡ä¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ê±þ¤¨¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Novel Core¡§ËÍ¤Ï¡Ö¡ØÃ¯¤«¤¬100ÅÀËþÅÀ¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ã¯¤«¤¬0ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¡Ù¤è¤ê¡Ø¤½¤ì¤¾¤ì¤¬10ÅÀ¤º¤Ä¾ù¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢Á´°÷¤¬50ÅÀ¤Ç¤â¾Ð¤¨¤ëÀ¤³¦¡Ù¤Ë¥í¥Þ¥ó¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Ï¤¤¤¨100¿Í¤¤¤¿¤é100ÄÌ¤ê¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬Æ±¤¸È¢¤Ë½¸¤Þ¤ë¤ó¤À¤«¤éíÂíà¤ä¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇÊ¬ÃÇ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¤ª¸ß¤¤¤Î°ã¤¤¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢µö¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢µÕ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¾Î¤¨¹ç¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥é¥¤¥Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î»×¤¤¤¬ÅÁÇÅ¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¿ô»ú¤Ç¥Ï¥Ã¥¥ê¸«¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¸Â¤êÌÀ¤é¤«¤Ëº£¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦³¦·¨¤«¤é¿Í¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¥í¥Ã¥¯¥·¡¼¥ó¤ä¥Ð¥ó¥É¤ä¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤È¤¤¤¦¡¢º£¤Þ¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿´é¤ò¤Á¤é¤Û¤é¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄ¾¶á2Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ï¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤äÏÈÁÈ¤ß¤òBMSG³°¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ë²Ì¡ÖBMSG¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤Í¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÆ°¤¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤ä¤Ï¤êÎ®Æþ·ÐÏ©¤È¤·¤Æ¤Ï¥Õ¥§¥¹¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Novel Core¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤³¤½¡ãLuckyFes¡ä¤Ê¤ó¤Æ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤·¤«¤âÇ¯Âå¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¡£ËÍ¡¢2Ç¯ÌÜ¤Î»þ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¡£ROTTENGRAFFTY¡¢Novel Core¡¢Da-iCE¤È¤¤¤¦½çÈÖ¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡©¡¡¤Ç¡¢¸þ¤«¤¤¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÏNEWS¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ºÇ¹â¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥§¥¹¤«¤é¡¢ËÍ¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥ß¡¼¥È&¥°¥ê¡¼¥È¤ò¤·¤¿»þ¤â¡¢¤â¤È¤â¤ÈTHE ORAL CIGARETTES¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¡Ö¥«¥ß¥µ¥Þ¥¥É¥ê¡×¤ÇËÍ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤ÏPay money To my Pain¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¿Í¤¬ºÇ¶áËÍ¤òÃÎ¤Ã¤Æ´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤·¤Ã¤«¤êÀ®²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÄÌ¤êº£Ç¯¤â¡ãLuckyFes 2025¡ä¤Ë½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Novel Core¡§JESSE¤µ¤ó¤Ë¶Ê¤Î¤ª´ê¤¤¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤Ï¤¢¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Æü¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤ÏÁ´ÆüÄø¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î´Ø·¸¤ÇºÇ½ªÆü¤À¤±¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ËÍ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¤¤¿¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ê»²²Ã¼Ô¡Ë¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖµîÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï±ó´¬¤¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤±¤Éº£Ç¯¤ÏÁ°¤ÎÊý¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦Êý¤ä¡¢Novel Core¤ò¤â¤È¤â¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ãLuckyFes¡ä¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÎÀ¤ÂåÅª¤Ë¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é´Ø¤ï¤ì¤ë¥Õ¥§¥¹¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤±¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¤½¤Î¥Õ¥§¥¹Á³¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤ÎCore¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î³Ú¤·¤ß¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Novel Core¡§¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢1¤Ä¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥Ï¥é¥Ï¥é´¶¡£¤½¤ì¤³¤½¡ãBABiES AGAiN TOUR¡ä¤Ç¤â20ºÐ°Ê²¼¸ÂÄê¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥Õ¥í¥¢¤Ë¤Ê¤ë¤«ÁÛÁü¤¬ÉÕ¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¬³Ú¤·¤¤¡£ËÍ¼«¿È¤â¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤â¸«¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥ê¥Ï¤Ç¤Ï¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡ÖËÜÈÖ¤Ç¤ÏPAÂî¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤Õ¤¶¤±¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢ËÜÈÖ¤ÇËÜÅö¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¡¢¤È¤«¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬Ëè²ó¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤¿´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¤½¤ÎU-20¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÂ¾¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¥¨¥ê¥¢¤òÊ¬¤±¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»Ý¤ÎÈ¯¿®¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¤É¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Novel Core¡§2¤Ä¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢1¤Ä¤Ï¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¡£·ë²Ì¤«¤éµÕ»»¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤Ê¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤¦1¤Ä¤Ï½ã¿è¤Ê¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤Ï¥¸¥ã¥ó¥ëÌä¤ï¤º¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Â¿Ê¬¡¢¹ñÆâ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤ä¡¢SNS¤Ç¸«¤«¤±¤¿Êý¡¢¹¹ð¤Ç¸«¤¿Êý¡¢¤Ê¤É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢HYDE¤µ¤ó¤Î¡ãBEAUTY & THE BEAST¡ä¤ä¡¢UVERworld¤Î¡ãKING¡ÇS PARADE¡ä¡ãQUEEN¡ÇS PARTY¡ä¤Ê¤É¡¢´ÑµÒ¤òÊ¬¤±¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦Á°Îã¤òºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Î¥é¥¤¥Ö¤â¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ°¤¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Novel Core¡§°ì½ï¤Ëºî¤ë¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢ËÍ¤¬¸«¤ë¥é¥¤¥Ö¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ÇÁü»ñÎÁ¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡£µÕ¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤éÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¶¦ÄÌ¸À¸ì¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢²ÝÂê¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»þ¤Î²ò·èºö¤È¤·¤ÆÉâ¤«¤Ö¤â¤Î¤¬»÷¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢ÃúÇ«¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ²ó¿ô¤ò½Å¤Í¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤Î¥Á¡¼¥à´¶¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Á´°÷¤ÇÀ®¸ù¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
Novel Core¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬Äó°Æ¤ò¤·¤¿»þ¤Ë¡¢³«¸ý°ìÈÖ¤Ç¡Ö¤ä¤á¤è¤¦¡×¤È¤«¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÊÖÅú¤¬Íè¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òÃµ¤¹¤³¤È¤¬´ðËÜÅª¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ç¤¤ëÍýÍ³¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ëËÍ¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£U-20¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡¢OUTER¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÍ¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÄ¹Ê¸¤ÇÀâÌÀ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£·ë²Ìº£²ó¤ÎU-20¤Ï20ºÐ°Ê¾å¤ÎOUTER¤¬¡Ö¹Ô¤±¤ëÇ¯Îð¤Î»Ò¤ò¹Ô¤«¤»¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡×¡¢¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î»Ò¤É¤â¤ËÃÎ¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£°ì¸«¡¢ÆÍÇï»Ò¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸í²ò¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤ÅØÎÏ¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏJESSE¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ç¤¤¤í¤è¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡º£¸å¤Î¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢Core¤µ¤ó¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥é¥¤¥Ö¤ÎºÇ½ª·ÁÂÖ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Novel Core¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î°ã¤¤¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢µö¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢»÷¤¿¤È¤³¤í¤òÃµ¤¹¶õ´Ö¡×¤¬ÌÜ»Ø¤¹¾ì½ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¶õ´Ö¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
¼èºà¡¦Ê¸¡ý¹â¶¶ °´
