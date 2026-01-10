妻の由布菜月さんも公表

日本代表FW上田綺世（フェイエノールト）が1月10日、妻でモデル・タレントとして活動する由布菜月さんが第一子を妊娠したことを報告した。

上田は自身のインスタグラムを更新。「この度第一子を授かりましたことをご報告させていただきます。しばらく離れての生活になりますが、お互い支え合って頑張っていきます。これからも応援よろしくお願いします」と2ショット写真と共に投稿した。

また妻の由布さんも自身のSNSを更新。「この度第一子を授かりましたことをご報告させていただきます。今は体調も落ち着き安定期に入っている状態で、日々元気な胎動を感じることもでき、母子共に健康に過ごしています」と現在の状況を明かし、「春頃日本で出産を予定しており、出産して生活が安定したころまたヨーロッパに戻る予定です」と出産の時期についても言及した。

上田は現在オランダの名門・フェイエノールトでプレーしており、現在リーグトップの18得点を挙げるなど好調を維持している。今年6月に行われる北中米ワールドカップでは、日本代表のエースとして活躍が期待されている。（FOOTBALL ZONE編集部）