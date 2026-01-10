歌舞伎俳優の松本幸四郎（53）と市川染五郎（20）が10日、都内でシネマ歌舞伎「歌舞伎NEXT 朧の森に棲む鬼」の「幸四郎版」公開記念舞台あいさつに出席した。

脚本家の中島かずき氏と、演出家のいのうえひでのり氏による新作歌舞伎をスクリーン化したもの。舞台では、幸四郎と尾上松也（40）がそれぞれ主演を務めた。

染五郎はシュテン役で親子共演をしている。この日は親子でトークショーを行った。2人は赤を取り入れ、作品の役を意識した派手な衣装で登場。幸四郎は「衣装の赤は一昨日還暦になったばかりなので…」とジョークを飛ばした。イベント終盤には幸四郎の誕生日を祝う花束も贈呈された。「今年1年またよろしくお願いします」と感謝を述べた。

劇団☆新感線の舞台での初演は2007年。幸四郎（当時は染五郎）がライ、シュテンは真木よう子（43）が演じた。大みそかにはカウントダウン公演も行った。幸四郎が「（染五郎が）来ていたので、花道で見ていたのかな？」と問いかけると、染五郎は「1歳です。覚えているわけがないです」ときっぱり。

幸四郎は「舞台から“連れてきて”と呼んだら、泣き叫んでいて。“嫌だ！、私が最初に舞台に上がるのはこれじゃない”というような感じで。そんなこともありました」と懐かしそうに語った。その上で「本当に覚えていないの」と投げかけていた。

そこから舞台で共演するまでになり「希望が持てる殺陣」と息子の成長に目を細めた。「なんとか今後も人をたくさん殺して。それを見たい」と珍妙なリクエストもした。染五郎は「できるだけ多くの人を殺します…」と困惑しながら答えた。

今年の目標について幸四郎は「カタツムリになろうと思います」とこちらも驚きの宣言。「こもる。無心になって、徹底的に歌舞伎を勉強したい」と真意を説明した。「芸の虫だったという八代目（竹本）綱太夫という方の著書から取りました。今年もあっと驚く発表がありますよ」と力強く語った。