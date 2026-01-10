横顔が美しいと思う「20代女性俳優」ランキング！ 2位「今田美桜」をわずか3票差で抑えた1位は？
映画やドラマのワンシーンで、ふと見せる横顔が印象に残ることは少なくありません。柔らかな輪郭や上品な表情のラインが印象的で、思わず見ほれてしまうこともあるはずです。
All About ニュース編集部は12月8〜9日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「パーツ別×20代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「横顔が美しいと思う20代女性俳優」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、今田美桜さんです。ポニーテールやおでこを見せるスタイルが多く、シュッとした顎やフェイスラインが魅力。2025年12月14日に約3カ月ぶりのSNS投稿をした際にも、黒いスパンコールドレスの横顔姿を披露しています。
今田さんは2025年前期のNHK連続テレビ小説『あんぱん』の主演を務め、アンパンマンの生みの親であるやなせたかしさんをモデルとした主人公の妻役を好演。大みそかの紅白歌合戦で、『あんぱん』のショートドラマを含む一夜限りのスペシャルステージの放送も決定し、話題を呼びました。
回答者からは「作られた人形のようにものすごく整った顔をしているから」（30代男性／東京都）、「丸みのあるおでこが可愛いからです」（30代女性／長野県）、「頬のラインが柔らかく、横顔でも透明感と可愛らしさが際立つから」（30代女性／東京都）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、中条あやみさんです。2011年に雑誌『Seventeen』（集英社）の専属モデルオーディションでグランプリを獲得し、芸能界デビュー。近年では俳優としても活躍し、ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）や映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』など、話題作への出演も豊富です。
自身の誕生日である2月4日には、初のフォトエッセイ『明日へのことば』（幻冬舎）を発売。阿蘇の大自然の中で撮り下ろした写真には、美しい横顔も収められています。
回答コメントでは「顔立ちがはっきりしていて、横から見ても輪郭がきれいだと感じたから」（30代男性／富山県）、「鼻が高くて顔の形も綺麗」（40代女性／神奈川県）、「横顔のシャープラインがとても綺麗だと感じる」（20代女性／千葉県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は12月8〜9日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「パーツ別×20代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「横顔が美しいと思う20代女性俳優」ランキングを紹介します！
2位：今田美桜／61票
2位にランクインしたのは、今田美桜さんです。ポニーテールやおでこを見せるスタイルが多く、シュッとした顎やフェイスラインが魅力。2025年12月14日に約3カ月ぶりのSNS投稿をした際にも、黒いスパンコールドレスの横顔姿を披露しています。
今田さんは2025年前期のNHK連続テレビ小説『あんぱん』の主演を務め、アンパンマンの生みの親であるやなせたかしさんをモデルとした主人公の妻役を好演。大みそかの紅白歌合戦で、『あんぱん』のショートドラマを含む一夜限りのスペシャルステージの放送も決定し、話題を呼びました。
回答者からは「作られた人形のようにものすごく整った顔をしているから」（30代男性／東京都）、「丸みのあるおでこが可愛いからです」（30代女性／長野県）、「頬のラインが柔らかく、横顔でも透明感と可愛らしさが際立つから」（30代女性／東京都）といったコメントが寄せられています。
1位：中条あやみ／64票
1位にランクインしたのは、中条あやみさんです。2011年に雑誌『Seventeen』（集英社）の専属モデルオーディションでグランプリを獲得し、芸能界デビュー。近年では俳優としても活躍し、ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）や映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』など、話題作への出演も豊富です。
自身の誕生日である2月4日には、初のフォトエッセイ『明日へのことば』（幻冬舎）を発売。阿蘇の大自然の中で撮り下ろした写真には、美しい横顔も収められています。
回答コメントでは「顔立ちがはっきりしていて、横から見ても輪郭がきれいだと感じたから」（30代男性／富山県）、「鼻が高くて顔の形も綺麗」（40代女性／神奈川県）、「横顔のシャープラインがとても綺麗だと感じる」（20代女性／千葉県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)