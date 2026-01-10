治安がいいと思う「熊本県の自治体」ランキング！ 2位「合志市」を抑えた1位は？【2025年調査】
公共施設や公園がいつもきれいに整えられている光景は、外から見れば「しっかり守られている安心感」につながります。治安面でのポジティブなうわさがある、イメージのいい街にスポットを当てました。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「豊かな自然と新興住宅地が調和しており、地域の見守り活動が活発で部外者の不審な動きが目立たないから」（60代男性／埼玉県）、「犯罪が少なくファミリー層に人気があるとされているので」（50代男性／大阪府）、「『住みここちランキング』や『幸福度ランキング』で高い順位を獲得していて、これらのランキングでは「安心度」も評価項目に含まれており、住民が治安の良さを実感しているから」（50代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「市街地が広く、生活機能と人の目が分散していて落ち着いた住宅エリアがあるから」（40代女性／鹿児島県）、「熊本自体が、大都市圏に比べて犯罪数が少なく警察官が多いから」（50代男性／愛知県）、「中枢都市として防犯カメラの設置や警察の巡回など、治安対策が他の地域より進んでいるという報道を目にしたことがあるため」（30代男性／長崎県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：合志市／29票2位にランクインしたのは、県北部に位置する「合志市」です。熊本市のベッドタウンとして急速に発展しており、子育て世代の流入が非常に多い活気ある街です。新しく整備された美しい住宅街が広がり、登下校時の見守り活動や地域パトロールが盛んに行われています。住民同士の防犯意識が高く、清潔感のある街並みが維持されていることが、生活上の大きな安心感として高く評価されました。
1位：熊本市／83票1位に輝いたのは、県庁所在地であり政令指定都市でもある「熊本市」でした。熊本城を中心に歴史情緒が漂う一方で、九州有数のにぎわいを見せる中心市街地を有しています。街灯の整備や「通学路見守りカメラ」の設置、警察によるパトロール体制が非常に手厚く、「都市機能と防犯体制の両立」が大きな安心感に繋がっています。人が集まる中央区では軽犯罪への注意が必要な側面もありますが、北区、南区、東区といった周辺エリアは犯罪率が非常に低く、閑静で安全な住宅街が広がっています。
