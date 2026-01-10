◇NTTラグビーリーグワン1部第4節 BL東京47―22相模原（2026年1月10日 神奈川・Uvanceとどろきスタジアム）

BL東京は、後半10分に相模原に28―22と6点差まで迫られたが、13人になったピンチから盛り返し、3トライを追加して47―22で振り切った。BL東京は3勝1敗の勝ち点14、相模原は1勝3敗で勝ち点5となった。

後半7分、BL東京のSOモウンガ（31）のノーバインドタックルで相模原に認定トライ（ゴール）が与えられ、モウンガはイエローカード。28―17となると、同10分にトライを追加され、6点差となる緊迫した展開を迎えた。

風下でキックが使えない中、計16に上った反則で自らを苦しめる展開に、ブラックアダーHC（ヘッドコーチ）も「反則で流れに乗りきれないところをあった」と振り返る。さらに16分にはWTBクラーク（23）に反則の繰り返しでイエローカードが与えられ、13人となる窮地に陥った。

FB松永拓朗ゲーム主将（27）は「まず、反則をしない」ことを徹底。トライラインを背負う相手ボールスクラムのピンチで奮起したのは、第1列だった。HO酒木凜平（26）は「スクラムは押せている。やることをやればと思った」と言う。プレッシャーをかけて相手ノックフォワードを誘い、さらにスクラムでコラプシングを誘ってピンチを脱した。

連覇を達成した昨季までHOに君臨した原田衛が、今季からスーパーラグビーのモアナ・パシフィカに移籍。開幕戦の埼玉戦で途中出場した酒木は、2戦目から3戦連続で先発に名を連ねた。神戸から移籍した昨季は出番がなかったが、BL東京での初キャップを獲得してから一気にレギュラーになりつつある。

ブラックアダーHCは「オフから、凄く自分に向き合ってトレーニングしていた。持ち味のラン、ショートパスだけでなく、（スロワーの）ラインアウト、スクラムも自信を持ってプレーしている」と評価する。

言葉通り、高校1年まではバックスのユーティリティーだったスキルを、FWでも体現できるのが持ち味だ。この日も、前半9分のゴール前、アンストラクチャーの場面で「オープンのスペースが見えた」と左に開き、今季2トライ目を挙げた。「スピードとスキルは自分の武器」と控えめにはにかんだ。

転機は、BL東京に移籍した昨季だった。大東大卒業後に所属した神戸では、多くのスキルを学んだが、出番には恵まれなかった。BL東京では「フィジカルの高いスタンダードを分からせられた」と言う。周囲の高い意識に触発され、体重が5キロ増えた。その5キロが、今季の飛躍を生んでいる。

「若い選手がチャンスをつかんでアピールするのは、いいこと」とブラックアダーHCは歓迎する。主力だった選手が移籍などで不在となり、ケガ人も続出しているBL東京だが、そこにしっかり入ってくるピースが出てくるチームには、伸びしろがあるはずだ。

▼酒木 凜平（さかき・りんぺい）1999年（平11）11月12日、岡山県生まれ。奈良・御所実から大東大。神戸から2024年にBL東京に移籍。1メートル78、104キロ。