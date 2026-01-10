タレントの南明奈（36）が10日までに更新された俳優・中尾明慶（37）のYouTubeチャンネルにゲスト出演。お笑いコンビ「よゐこ」の濱口優（53）にヤキモチをやいた出来事を明かした。

中尾から「ヤキモチとかやくの?」と聞かれた南は「ちょっとやいたこともあります」と正直に告白。「優さんって男女問わず、年齢問わず仲良しなので、誰かとご飯行くとかは別に平気なんだけど」としたうえで、「着なくなった洋服を後輩さんにあげたりするんです。何の気持ちもないから、女芸人さんとかにもあげるんです」と続けた。

その後、女芸人のブログなどで、濱口が譲った服を目にすると「この服、優さんが着てた服だ」となってしまい、「それはちょっとヤキモチやいた」と赤裸々に語った。

「嫌なんだ」と中尾が苦笑する中、「なんか嫌じゃないですか。洋服はなんか“あ…”ってなっちゃった」とリアルな心境を打ち明けた。

その出来事について、嫌だと思ったことを濱口にも伝えたところ、「“あーそっか”って言って、そこから（譲るのは）男性だけに」なったことも明かした。