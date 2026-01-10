1月10日、京都競馬場で行われた11R・すばるステークス（L・4歳上オープン・ダ1400m）は、古川吉洋騎乗の5番人気、キタノズエッジ（牡5・栗東・畑端省吾）が勝利した。1/2馬身差の2着にニシキギミッチー（牡6・美浦・鈴木伸尋）、3着に1番人気のビダーヤ（牡5・栗東・矢作芳人）が入った。勝ちタイムは1:23.6（良）。

2番人気で川田将雅騎乗、スターターン（牡5・栗東・坂口智康）は、5着敗退。

すばるS・キタノズエッジと古川吉洋騎手

ジョーカプチーノ産駒

古川吉洋騎乗の5番人気、キタノズエッジがオープンクラス初勝利を飾った。道中は後方インでじっくりと待機。手応えよく勝負どころまで運び、直線の入口から一気に外へ持ち出すと進路が開いてからの末脚は目の覚めるような伸びだった。素晴らしい切れ味で先団を飲み込み、鮮やかな差し切りVとなった。

キタノズエッジ 12戦5勝

（牡5・栗東・畑端省吾）

父：ジョーカプチーノ

母：ファルファラ

母父：キングカメハメハ

馬主：北所直人

生産者：元茂牧場

【全着順】

1着 キタノズエッジ

2着 ニシキギミッチー

3着 ビダーヤ

4着 フェルヴェンテ

5着 スターターン

6着 エコロガイア

7着 モズミギカタアガリ

8着 スマートサニー

9着 スターペスカオリ

10着 トリリオンボーイ

11着 グッジョブ

12着 ライツフォル

13着 タクシンイメル

14着 サフランヒーロー

15着 ラーグルフ

16着 コンティノアール