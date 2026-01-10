こなれ感を即ゲットできる♡ この冬マスターしたい【重ね着】のコーデテク4選

写真拡大 (全4枚)

おだやかでどこか落ち着きのあるしゃれガールになるためのコツ、知りたくない？そこで今回は、中村里帆と三浦理奈をお手本に、おしゃれ上級者をアピールできる「重ね着」のコーデ術を4つご紹介します。こなれ感を即ゲットできるアイテムたちをチェックしてみて♡

重ね着上手＝しゃれみガールの法則！

おしゃれ上級者をアピールできちゃう重ね着は、この冬のビッグトレンド！

こなれ感を即ゲットできるときたら、メロガールをめざすうえで試さない手はないってハナシ♡

Cordinate シアートップス×キャミソール

儚さも女みも手に入るアイスブルーを黒で締める

抜け感を簡単につくれるシアートップスはメロウなテンションを生み出すのにひと役買ってくれる。

黒のキャミソールやブラウンのボトムをあわせたら、カラーの面積を減らして、メロウなムードが加速する。

黒キャミソール 4,840円／ROUGHNECK（HANA KOREA）シアートップス 4,950円／GIUNON、ベルトスカート 9,350円／MUSUBORE（ともにアンティローザ）バッグ 3,520円／Isn’t She?

Cordinate 鍵編みワンピ×マイクロボトム

抜け感ワンピにギャルみを加えてほどよく強気に

Iラインのシルエットが女み抜群。花モチーフやレースのあしらいでほどよい甘さ。

レースつきジャケット 7,590円／MORE self LOVE メッシュワンピース 8,910円／MUSUBORE（アンティローザ）なかに着たタンクトップ 9,900円／ソークロース,（dinos）なかにはいたショートパンツ 11,990円／MOUSSY（バロックジャパンリミテッド）ウエスタンブーツ 10,390円／NADIA FLORES EN EL CORAZON

Cordinate チビカーデ×ブラウス＆ポロ×ポロ

〈右・三浦理奈のコーデ〉いいコちゃんなトップスに甘さを加えるミニをイン

カーディガンを使った定番の重ね着も、シルエットにクセを加えればしゃれみがマシマシ♡

〈左・中村里帆のコーデ〉クラシカルなジャケットルックにさりげない遊びを

おしゃれ上級者なムードを演出できる、ポロ×ポロのレイヤードが斬新。きちんと感のあるあわせで重ね着の遊びをきわ立たせて。

〈右・三浦理奈のコーデ〉カーディガン 16,959円／ENZO BLUES（HANA KOREA）ブラウス 5,990円／ZARA（ザラ）バルーンスカート 17,600円／Mardi Mercredi（MARDI MERCREDI JAPAN）ソックス 2,200円／靴下屋（Tabio）バレエシューズ 16,500円／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）〈左・中村里帆のコーデ〉ジャケット 18,700円／MERCURYDUO ルミネエスト新宿店 茶ケーブルニット 8,690円／LILLIAN CARAT（リリアン カラット）アイボリーニット 8,250円 ／dazzlin ベルトつきパンツ15,400円／Darich（YSM）ローファー 10,890円／RANDA

撮影／花盛友里 スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／松田美穂 モデル／三浦理奈（本誌専属）、中村里帆 文／天井玖瑠海、 杉山春花、 大熊芹奈