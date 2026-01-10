日本サッカー協会は１０日、神村学園―鹿島学園で行われる第１０４回全国高校サッカー選手権大会決勝戦（１２日・ＭＵＦＧ国立）のチケットの予定枚数の販売が終了したことを発表した。当日券の販売は行われず、「当日は、入場口および会場周辺の混雑が予想されますので、時間に余裕をもってご来場ください」と記した。

前橋育英（群馬）が歴史に残る激闘を制して、７大会ぶり２度目の優勝を果たした前回大会も、前売りの段階でチケットが完売し、史上最多５万８３４７人が国立競技場に詰めかけていた。

◇全国高校サッカー選手権決勝の観客数上位と対戦カード◇

順 観客数（人） 年度 会場 対戦カード

〈１〉５万８３４７ ２４ 国立競技場

前橋育英（群馬）１―１（９ＰＫ８）流通経大柏（千葉）

〈２〉５万６０２５ １９ 埼玉スタジアム

静岡学園（静岡）３―２青森山田（青森）

〈３〉５万５０１９ ２３ 国立競技場

青森山田（青森）３―１近江（滋賀）

〈４〉５万４１９４ １８ 埼玉スタジアム

青森山田（青森）３―１流通経大柏（千葉）

〈５〉５万４０９０ １５ 埼玉スタジアム

東福岡（福岡）５―０国学院久我山（東京）