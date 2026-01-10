タレントで歌手の円広志（72）が、10日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演し、「夢想花」のその後と、印税について明かした。

78年に歌手デビュー。「とんでとんで…」の歌詞が印象的なデビュー曲「夢想花」が、80万枚という空前の大ヒットを記録した。

村上ショージからは、「『夢想花』って、今でも印税入ってきてる？」と問われた。円は「入ってきてる。当たり前やん」と返答した。口ずさみやすい印象深いメロディーと、同じ歌詞を繰り返すことによる刷り込み効果からか、今でも数々の歌手にカバーされたり、CMソングに替え歌が使われることも多い。「CMとかありますよ。聞いてたら、CMで歌ってますわ。他のアーティストが歌ったり。今日も楽屋で、新しいアーティストが歌うので、許可いいですか？って。いろんな人が歌う」と説明した。

その額も聞かれると、「700、800万から1000万の間ちゃいます？」と回答。「ナインティナイン」岡村隆史から「自分で歌うてないのに？」といじられると、「俺、歌いたいやん！発表の場がないやん！」と答え、笑いを取っていた。