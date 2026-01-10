¡Ö¥Ó¥¸¥å¤¬¡Ä¡×à·ãÊÑá90Ç¯Âå¥É¥é¥Þ¤ÇÂç³èÌö¡¢¥×¥í¿ý»ÎÇë¸¶À»¿Íà54ºÐ¤Î»Ñá¤ËÈ¿¶Á¡Öº£¤Ï¿ý»Î¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ä¤«¤Ã¤³¤è¤¤¡×
¥¦¥¨¡¼¥Ö¥Ø¥¢¡õÉ¦¤Î½ÀÏÂ¤Ê¾Ð´é¤Ç¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¤Ç¥×¥í¿ý»Î¤ÎÇë¸¶À»¿Í(54)¤¬¹ë²Ú¤Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼²ñ¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÅÅÄÌ¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¡Ä¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢²ñ¾ì¤Ç¸òÎ®¤Î¤¢¤Ã¤¿ÃøÌ¾¿Í¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ²ñÄ¹¤ÎÀî¹ç½Ó°ì¤µ¤ó¡£¡Ö¤½¤·¤ÆËã¿ý¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡£Çë¸¶À»¿Í¤¯¤ó¤È¤Ï20Ç¯¤Ö¤ê°Ì¤ÎºÆ²ñ!¡×¤È¤·¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤¿Çë¸¶¤È¾Ð´é¤Ç¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÖÇòÄ»Îï»Ò¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹! ¡×(1993Ç¯)¡¢¡Ö¼ã¼Ô¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡×(94Ç¯)¤Ê¤É¤ÎàÇÐÍ¥¤Î´éá¤«¤éÊ·°Ïµ¤¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤¿à¥×¥í¿ý»Î¤Î´éá¤Ë¡ÖÇë¸¶À»¿Í¤µ¤ó¡ªº£¤Ï¿ý»Î¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤±¤É¡¢ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ç¹¥¤¤Ç¤·¤¿!!¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ä¤«¤Ã¤³¤è¤¤¡Ä¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£