Wº´Ìî¤ÇÃçÎÉ¤¯¥µ¥¦¥ÊËþµÊ
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦M!LK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤Îº´ÌîÍ¦ÅÍ¤¬¥Ð¥¹¥í¡¼¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤«¤è¡¼¤ï¤«¤é¤ó¤±¤É¡¡¤Þ¤µ¤ä¤È¥µ¥¦¥Ê¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈA¤§! group¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼º´Ìî¾½ºÈ¤È¤Î¥Ð¥¹¥í¡¼¥Ö»Ñ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¡Ö1»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤·¤«»þ´Ö¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤¤¤¤¤ä¤Ä¤Ê¤ó¤À¡£¡©¤Þ¤À²ñ¤Ã¤Æ3²óÌÜ¤È¤«¤Ê¤Î¤Ë¤¹¤´¤¯ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¥¹¥Ã¥Ô¥ó¤Ç¥µ¥¦¥Ê¤¢¤¬¤ê¤Î¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿É½¾ð¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥Ð¥¹¥í¡¼¥Ö¤Ç¤Î¥»¥¯¥·¡¼2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖWº´Ìî¿ä¤·¤«¤é¤¹¤ë¤È¿À²èÁü!¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç·ã¥á¥í¡Á!¡×¡Ö¤µ¤Î¤µ¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¡Ö°ì½ÖÆ¬¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡×¡Ö¥Î¡¼¥»¥Ã¥È¤Ç¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ã¤Æ²¿»ö?¡×¡Ö¥»¥»¥»¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤À¤«¤é♡¡×¡Ö¤¨¡¢¤Á¤ç¥¹¥¿¥À¥³¡¼¥É¤¬¤óÌµ»ë¤ÇÌ¿»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡×¡Öº´Ìî¥¥å¥ó¤Î¥ª¥¹´¶¥á¥í²á¤®¤ÆÌÇ¡×¡Ö¤Õ¡¢Ê¢¶Ú¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¡Ä¡×¤Ê¤É´¿´î¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£