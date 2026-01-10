令和7年のアニソンを讃えよう！1月17日（土）開催、「令和7年アニソン大賞」のノミネート楽曲、ユーザー投票賞などが発表！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2026年1月17日（土）に開催される「令和７年アニソン大賞」のノミネート楽曲、ユーザー投票賞の中間順位が発表となった。

ノミネート楽曲は、選考員でもある、冨田明宏（音楽プロデューサー / アニソン評論家）、吉田尚記(ニッポン放送アナウンサー)、齋藤P（ライブ/音楽プロデューサー）、前田 久(アニメライター)、DJ和（J-POP / アニソン DJ）、そして今年から初参加となる初の女性選考員えびさわなち（ライター）の6人が各10部門のノミネート楽曲をそれぞれ選曲。アニカラ賞は、DAMアニメ部のスタッフがセレクトし、ユーザー投票賞は、応募フォームにて投票数（推しへの投票）の中間順位を発表したものとなっている。

2026年1月17日（土）に新宿ロフトプラスワンにてにて開催の「令和７年アニソン大賞」にてそれぞれの部門内で討論を行い、それぞれの部門賞、そして”令和７年アニソン大賞”が決定する。

ぜひ、令和７年のアニソン総評を現地まで聞きに来てほしい。

また、当日来場できないファンの為に、YouTube LIVEでの生配信も決定！全国のアニソンファンはぜひチェックしてほしい。

＜アニソン大賞とは＞

2019年に平成が終わるタイミングで平成時代のアニソンをみんなで讃えようということを目的に開催された「平成アニソン大賞」。

冨田明宏（音楽プロデューサー/アニソン評論家）、吉田尚記（ニッポン放送アナウンサー）、齋藤P（ライブ/音楽プロデューサー）、前田 久（アニメライター）、松原正泰（株式会社アニメイト）、そして発起人のDJ和、というアニソンファンの6名が全力を尽くした本企画。

大賞は、『新世紀エヴァンゲリオン』OPテーマ「残酷な天使のテーゼ」（高橋洋子）と『円盤皇女ワるきゅーレ』挿入歌「Agape」（メロキュア）の2曲が受賞しノミネート楽曲発表会時にはYahoo！トレンド1位を獲得、多くのアニメファン、アニソンファンを魅了した一大イベントとなった。

昨年末開催された令和6年アニソン大賞では、Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」（TVアニメ『マッシュル-MASHLE- 神覚者候補選抜試験編』オープニングテーマが受賞した。

2025年も様々な楽曲がトレンド入りなど話題になる楽曲が見られる中、「令和７年アニソン大賞」は、いったいどの曲が受賞するのか。開催をお楽しみに。

●イベント情報

令和7年アニソン大賞

2026年1月17日(土)

OPEN 17:30 / START 18:00

会場：新宿LOFT PLUS ONE

出演者

冨田明宏（音楽プロデューサー / アニソン評論家）

吉田尚記(ニッポン放送アナウンサー)

齋藤P（アニメロサマーライブ エクゼクティブプロデューサー）

前田 久(アニメライター)

えびさわなち（ライター）

DJ和（J-POP / アニソン DJ）

チケット代（新春お土産付き ）

通し前売り ￥3,000/当日￥3,500（別途ドリンク代￥600）

販売サイト

https://livepocket.jp/e/7z3yk

YouTube配信URL （1/17(土) 18:00配信開始予定）

https://youtube.com/live/FQhm6q-XURc

令和７年アニソン大賞 -楽曲選考-

『令和７年アニソン大賞』ノミネート楽曲先行方法

2025年1月1日〜12月31日までに発売(CDパッケージ・配信)された楽曲、または発売予定の楽曲からそれぞれ楽曲を選考いたします。

また、今年も特設ユーザー投票賞を実施させていただきます。

楽曲表記：＜楽曲タイトル / アーティスト名 / アニメ作品名 / 選考員＞

作品賞（この年代での社会的に最も世の中を賑わせ注目された『人』、『楽曲』、『作品』、『現象』になった楽曲）

Plazma / 米津玄師 / 『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』主題歌 / 冨田明宏

IRIS OUT / 米津玄師 / 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌 / 吉田尚記

KiLLKiSS / Ave Mujica / TVアニメ『BanG Dream! Ave Mujica』オープニングテーマ / 齋藤P

Plazma / 米津玄師 / 『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』主題歌 / 前田 久

怪獣 / サカナクション / TVアニメ『チ。 ―地球の運動について―』オープニング主題歌 / えびさわなち

IRIS OUT / 米津玄師 / 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌 / DJ和

作詞賞（特に作詩の分野で独創的で、アニソンとして人に薦めたい、讃えたいと思える楽曲）

涙のパレード / fhána / 映画『小林さんちのメイドラゴン さみしがりやの竜』オープニング主題歌 / 作詞：林 英樹 / 冨田明宏

Plazma / 米津玄師 / 『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』主題歌 / 米津玄師 / 吉田尚記

顔 / Ave Mujica / TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」最終話挿入歌 / 作詞：Diggy-MO’ / 齋藤P

ムリムリ進化論 / ナナヲアカリ / TV アニメ『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）』オープニング・テーマ / 作詞：ナユタセイジ（ナユタン星人） / 前田 久

革命道中 - On The Way / アイナ・ジ・エンド / TVアニメ『ダンダダン』第2期オープニングテーマ / 作詞：アイナ・ジ・エンド、Shin Sakiura / えびさわなち

残酷な夜に輝け / LiSA / 『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』主題歌 / 作詞：梶浦由記 / DJ和

作曲賞（特に作曲の分野で独創的で、アニソンとして人に薦めたい、讃えたいと思える楽曲）

またたく宇宙（ソラ）に憧れて / フランシュシュ / 劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』挿入歌 / 作曲：加藤裕介 / 冨田明宏

アオとキラメキ / スピラ・スピカ / TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』Season 2 オープニングテーマ / 作曲：清家 寛 / 吉田尚記

アルカテイル / 鈴木このみ / TVアニメ『Summer Pockets』オープニングテーマ / 作曲：折戸伸治 / 齋藤P

キミとアイドルプリキュア♪ Light Up! / 石井あみ・熊田茜音・吉武千颯 / 「キミとアイドルプリキュア♪ Light Up！」オープニング主題歌 / 作曲：広川恵一(MONACA) / 前田 久

Year N / Mili / TVアニメ『魔法使いの約束』オープニングテーマ / 作曲：Yamato Kasai & Cassie Wei / えびさわなち

もうどうなってもいいや / 星街すいせい / 『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』エンディングテーマ / 作曲：辻村有記、板井直樹 / DJ和

編曲賞（特に編曲の分野で独創的で、アニソンとして人に薦めたい、讃えたいと思える楽曲）

ムリムリ進化論 / ナナヲアカリ / TV アニメ『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）』オープニング・テーマ / 編曲：やしきん / 冨田明宏

大大大好き / HY / TVアニメ「沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる」オープニング主題歌 / 編曲：Motoki Matsuoka、Umi Kinami / 吉田尚記

ユーレカ / TRUE / 『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第三章 群青のアステロイド』エンディング主題歌 / 編曲：兼松 衆 / 齋藤P

スゴすぎ前橋ウィッチーズ！ / 前橋ウィッチーズ / TVアニメ『前橋ウィッチーズ』オープニングテーマ / 編曲：岸田勇気 / 前田 久

アマデウス / Galileo Galilei / アニメ「青のオーケストラ Season2」オープニングテーマ / 編曲：Galileo Galilei / えびさわなち

ムリムリ進化論 / ナナヲアカリ / TV アニメ『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）』オープニング・テーマ / 編曲：やしきん / DJ和

パフォーマンス賞（対象年度内において催されたライブ・イベントなどで優れたパフォーマンス・演出など上げ、人に薦めたい・讃えたいと思うアーティスト（声優含む）やグループ）

Ave Mujica / 冨田明宏

オーイシマサヨシ / 吉田尚記

ReoNa / 齋藤P

Ave Mujica / 前田 久

THE IDOLM@STER SideM / えびさわなち

オーイシマサヨシ / DJ和

声優ソング賞（声優アーティストが歌うアニソンで、話題となり人に薦めたい、讃えたいと思える楽曲）

TREASURE！ / DIALOGUE＋ / TVアニメ『いずれ最強の錬金術師？』 オープニングテーマ / 冨田明宏

スゴすぎ前橋ウィッチーズ！ / 前橋ウィッチーズ / TVアニメ『前橋ウィッチーズ』オープニングテーマ / 吉田尚記

夢へのヒトカケラ / i☆Ris / TVアニメ『嘆きの亡霊は引退したい』 第2クール エンディング主題歌 / 齋藤P

やれんの？エンドレス / 花澤香菜 / TVアニメ『忍者と殺し屋のふたりぐらし』オープニング主題歌 / 前田 久

シンギュラリスト / 内田雄馬 / TVアニメ『クラシック★スターズ』オープニングテーマ / えびさわなち

とおりゃんせ / 東山奈央 / TVアニメ『かくりよの宿飯 弐』オープニング主題歌 / DJ和

キャラクターソング賞（アニメキャラクターソングの楽曲の分野で大衆に支持され、アニソンとして人に薦めたい、讃えたいと思える楽曲）

ときめき★メテオストライク / 水無瀬ミナミ(CV.田村ゆかり) / アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』挿入歌 / 冨田明宏

えぶりでいホスト / えぶホスPlayers コーイチ(CV：下野紘)、ハジメ(CV：八代拓)、リョーイチ(CV：畠中祐)、センイチ(CV：岡本信彦)、シン(CV：西山宏太朗)、ルイ(CV：梅原裕一郎)、ミオ(CV：天粼滉平)、おこのみ太郎(CV：木内秀信) / アニメ『えぶりでいホスト』主題歌 / 吉田尚記

すーぱーびっぐらぶ！ / 天狼群 / TVアニメ「ばっどがーる」オープニングテーマ / 齋藤P

プリティー×アクティビティ / るか、りえ、みき、真中らぁら（CV.茜屋日海夏）、南みれぃ（CV.芹澤 優）、北条そふぃ（CV.久保田未夢） / 映画「アイカツ！×プリパラ THE MOVIE 出会いのキセキ！」エンディングテーマ / 前田 久

ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- FINAL / Division All Stars / 映画『ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-』 ファイナルディビジョン・ラップバトル開催記念曲 / えびさわなち

思い出話 / 手鞠沢高校アカペラ部 小牧嬉歌（CV：綾瀬未来、繭森 結（CV：夏吉ゆうこ）、古城愛莉（CV：須藤叶希）、近衛玲音（CV：松岡美里）、宮崎 閏（CV：花井美春）、熊井弥子（CV：相川遥花） / TVアニメ「うたごえはミルフィーユ」主題歌 / DJ和

アーティストソング賞（アーティストが発表した楽曲の分野でファンに支持され、アニソンとして人に薦めたい、讃えたいと思える楽曲。ソロアーティスト、バンドなど）

skirt / aiko / TVアニメ『アポカリプスホテル』オープニング主題歌 / 冨田明宏

skirt / aiko / TVアニメ『アポカリプスホテル』オープニング主題歌 / 吉田尚記

ごはん食べヨ / Mega Shinnosuke / TVアニメ『野原ひろし 昼メシの流儀』オープニング主題歌 / 齋藤P

Ready to Rock / BAND-MAID / TVアニメ「ロックは淑女の嗜みでして」オープニングテーマ / 前田 久

灯を護る / スピッツ / TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3 オープニング主題歌 / えびさわなち

明日の私に幸あれ / ナナヲアカリ / TVアニメ「ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思います」エンディングテーマ / DJ和

企画賞（斬新な企画意図をもって製作され、アニソンとして人に薦めたい、讃えたいと思える楽曲）

Wanna be / TeddyLoid feat. Shigeru Matsuzaki & TOPHAMHAT-KYO / テレビアニメ『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』オープニングテーマ / 冨田明宏

紅 / 堀江瞬 / TVアニメ「カラオケ行こ！」挿入歌 / 吉田尚記

Wanna be / TeddyLoid feat. Shigeru Matsuzaki & TOPHAMHAT-KYO / テレビアニメ『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』オープニングテーマ / 齋藤P

さよなら人類 / さくらこ＆ムームー / TVアニメ「宇宙人ムームー」エンディング主題歌 / 前田 久

Uni:Birth / UniteUp! / TVアニメ第2期「UniteUp! - Uni:Birth -」オープニングテーマ / えびさわなち

僕は、超実在イグジストさ / 超実在イグジスト＆メメルン(CV:宮野真守＆鈴木みのり) / TVアニメ『全修。』第4話挿入歌 / DJ和

新人賞（対象年度内においてアーティストデビュー（個人名義として）し大衆に支持され、これからも大いに活躍をされるアーティストに贈る。※作品単発のキャラクターソングや企画などは除外）

ゼロ・イグニッション / 上杉真央 / TVアニメ『グリザイア：ファントムトリガー』OPテーマ / 冨田明宏

Hello / Furui Riho / TVアニメ『CITY THE ANIMATION』オープニング主題歌 / 吉田尚記

Risky Business / Parabola / TVアニメ「うたごえはミルフィーユ」第8話挿入歌 / 齋藤P

BAD SURPRISE / 天狼群 / TVアニメ「ばっどがーる」エンディングテーマ / 前田 久

もうどうなってもいいや / 星街すいせい / 『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』エンディングテーマ / えびさわなち

愛♡スクリ〜ム！ / AiScReam / ラブライブ！シリーズ / DJ和

アニカラ賞（アニカラのユーザーやDAMアニメ部が、令和７年“この曲はカラオケで歌うと盛り上がった”という基準により、今年最もアニカラを盛り上げた楽曲を讃える賞）

怪獣 / サカナクション / アニメ「チ。 ―地球の運動について―」オープニング主題歌

革命道中 - On The Way / アイナ・ジ・エンド / TVアニメ『ダンダダン』第2期オープニングテーマ

キミとアイドルプリキュア♪ Light Up! / 石井あみ・熊田茜音・吉武千颯 / 「キミとアイドルプリキュア♪ Light Up！」オープニング主題歌

えぶりでいホスト / えぶホスPlayers コーイチ(CV：下野紘)、ハジメ(CV：八代拓)、リョーイチ(CV：畠中祐)、センイチ(CV：岡本信彦)、シン(CV：西山宏太朗)、ルイ(CV：梅原裕一郎)、ミオ(CV：天粼滉平)、おこのみ太郎(CV：木内秀信) / アニメ『えぶりでいホスト』主題歌 / 吉田尚記

おこのみ太郎(CV：木内秀信)” / アニメ『えぶりでいホスト』主題歌

ごはん食べヨ / Mega Shinnosuke / TVアニメ『野原ひろし 昼メシの流儀』オープニング主題歌

ときめき★メテオストライク / 水無瀬ミナミ(CV.田村ゆかり) / アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』挿入歌

ユーザー投票賞〜中間発表〜（ユーザー投票により選考。投票楽曲の中から一番数が多かった楽曲に決定）

1位：BE:FIRST / Stare In Wonder / TVアニメ「ワンダンス」オープニング主題歌

2位：WALTZ / 龍宮城 / アニメ『黒執事 - 緑の魔女編 -』エンディングテーマ

3位：P0WER-悪霊退散- / -真天地開闢集団- ジグザグ / アニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』オープニングテーマ

4位：Uni:Birth / UniteUp! / TVアニメ第2期「UniteUp! - Uni:Birth -」オープニングテーマ

5位：no man’s world / 音羽-otoha- / TVアニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』第2クールエンディングテーマ

＜令和7年アニソン大賞 -各賞一覧-＞

令和７年アニソン大賞：全部門のノミネート楽曲の中から、この1年間を象徴する楽曲。

令和7年アニソンMVP：対象年度内において発表されたアニソンで、大衆の強い支持を得て、世間をにぎわせた楽曲。

作品賞：この年代での社会的に最も世の中を賑わせ注目された『人』、『楽曲』、『作品』、『現象』になった楽曲。

作詞賞：特に作詩の分野で独創的で、アニソンとして人に薦めたい、讃えたいと思える楽曲。

作曲賞：特に作曲の分野で独創的で、アニソンとして人に薦めたい、讃えたいと思える楽曲。

編曲賞：特に編曲の分野で独創的で、アニソンとして人に薦めたい、讃えたいと思える楽曲。

パフォーマンス賞：対象年度内において催されたライブ・イベントなどで優れたパフォーマンス・演出など上げ、人に薦めたい・讃えたいと思うアーティスト（声優含む）やグループ。

声優ソング賞：声優アーティストが歌うアニソンで、話題となり人に薦めたい、讃えたいと思える楽曲。

キャラクターソング賞：アニメキャラクターソングの楽曲の分野で大衆に支持され、アニソンとして人に薦めたい、讃えたいと思える楽曲。

アーティストソング賞：アーティストが発表した楽曲の分野でファンに支持され、アニソンとして人に薦めたい、讃えたいと思える楽曲。ソロアーティスト、バンドなど。

企画賞：斬新な企画意図をもって製作され、アニソンとして人に薦めたい、讃えたいと思える楽曲。

Newcomer賞：2025年に注目を集め、これからも活躍をされるアーティスト贈る。※継続性を求められるアーティスト。（アーティスト・声優・キャラクターユニットなど。1回はアニメ主題歌を担当）。

アニカラ賞：アニカラのユーザーやDAMアニメ部が、令和７年“この曲はカラオケで歌うと盛り上がった”という基準により、今年最もアニカラを盛り上げた楽曲を讃える賞。

ユーザー投票賞：ユーザー投票により選考。投票楽曲の中から一番数が多かった楽曲に決定。（※事前投票制し当日発表 12月中旬に中間発表）

＜あなたが選ぶ、令和７年アニソン大賞を大募集！＞

「令和７年アニソン大賞」の部門の1つである、「ユーザー投票賞」の楽曲投票をイベント前日まで募集いたします。

投票について

応募期間：本日〜2026年1月9日（金）23:59まで応募サイト上で募集

中間発表：12月下旬 ※ユーザー投票1位~5位まで発表予定。

最終結果発表：26年1月17日（土）開催の[令和７年アニソン大賞]にて発表いたします。

エントリー楽曲の条件

2025年1月1日〜12月31日までに発売（CDパッケージ・配信）された楽曲、または発売予定の楽曲から1曲をご応募ください。

※お一人様につき応募は1曲のみ、複数応募は無効とさせて頂きます。

ユーザーによる募集された楽曲の中から投票数の多かった「令和7年アニソン大賞（ユーザー投票部門）」を決定いたします。

みんなで作る「令和7年アニソン大賞」にぜひ、ご応募ください！！

楽曲投票は、こちらから

https://www.sonymusic.co.jp/event/105266

選考員プロフィール

・冨田明宏（音楽プロデューサー / アニソン評論家）

2006年に音楽ライターとして独立。アニメ音楽メディア『リスアニ!』の企画立案/創刊に携わる。アニソン評論家としてテレビ朝日系列『EIGHT-JAM』、TBS系列『マツコの知らない世界』、日テレ系列『世界一受けたい授業』などに出演。

音楽プロデューサーとして黒崎真音、ClariSを発掘、現在は声優・内田真礼ほかアーティスト・プロデュースも手掛ける。

YouTubeチャンネル『#AMJ -ANIME MUSIC JOURNAL-』でアニメ音楽の情報発信を行うほか、Spotify『リスアニ!RADIO』ほかでパーソナリティーも担当。

・吉田尚記（ニッポン放送アナウンサー）

1975年東京都生まれ。ニッポン放送アナウンサー。第49回ギャラクシー賞DJパーソナリティ賞。「マンガ大賞」発起人および選考委員。著書『なぜ、この人と話をすると楽になるのか』（太田出版）が累計13万部（電子書籍を含む）を超えるベストセラーに。現在、週にラジオとポッドキャストを9本担当。また、年間100本におよぶアニメやアイドル、ゲームなどのイベント・配信番組の司会を務める中、年間150本以上のライブ現場に足を運ぶ。2025年4月から東京大学大学院在学中。

・齋藤P（アニメロサマーライブ エクゼクティブプロデューサー）

世界最大のアニソンフェスAnimelo Summer Live （通称アニサマ）エグゼクティブ・プロデューサー。長年に渡って統括＆総合演出を務めた名物Pでレコーディングや映像ディレクションも行っている。作品やアーティストに対する類稀なるリサーチ力と愛情に加え、ジャンルを超えて広く音楽に精通し、「さいとーぴー」として多くのアーティストやクリエイターからも慕われている。ラジオ番組等へのゲスト出演も多数。

・前田 久(アニメライター)

1982年生。アニメライター。通称”前Q”。主な寄稿先に「月刊ニュータイプ」(KADOKAWA)、「Febri」https://febri.jp/)など。公式サイト、劇場パンフレット、パッケージブックレットなど、作品の公式テキストのライティング業務も多数手掛けている。2016年4月の放送開始から2021年3月の最終回まで、NHK-FM「三森すずことアニソンパラダイス」にコーナーレギュラーで出演。

・えびさわなち（ライター） ※New

アニメや音楽やゲーム大好き編集者でライター。記事執筆や書籍編集が生業。ときどきアニメ劇伴のオケコン制作協力もするマスターオブ萌えフォース。幼少期に観たアニメ『機動戦士ガンダム』シリーズを今も追いかけ続ける。初恋はキャプテンハーロック。高校生息子を面白育児中＆オタク親子で現場に出没中。酒好きで旅好き。実は元競馬記者。

・DJ和（J-POP / アニソン DJ）

そこにいる全ての人の心と体を揺らす、抜群のスキルと斬新な選曲。国内はROCK IN JAPAN FESTIVAL、ANIMAX MUSIX等々、海外ではアメリカ、イタリア、ドイツ、インドネシア、シンガポール、タイ、台湾、ベトナム、中国、マレーシアでの大型フェスイベントに出演。日本の音楽を世界に伝道するJ-POP DJの第1人者。「J-アニソン神曲祭り」、「ラブとポップ」,等々、今までにリリースしたMIX CDの累計が200万枚を突破した“邦楽DJ No.1”。関ジャニ∞をはじめ、様々なアーティストのMIXも手掛けている。

関連リンク

『令和アニソン大賞』特設サイト

https://www.anisong-taisho.jp/