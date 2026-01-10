伊織もえ、『FLASH』で魅せたしっぽり温泉宿グラビア披露♡

乃木坂46大特集号24P！池田瑛紗が飾る表紙＆巻頭10P、5期生の歌姫・奥田いろは、6期生の新星・愛宕心響が登場！細谷さら、甘妻里菜、伊織もえ掲載の『FLASH』は1月7日(水)発売

トップコスプレイヤー・伊織もえ『FLASH』で魅せた幻想的グラビア！

これまで雑誌の表紙を150回以上飾ってきたトップコスプレイヤー・伊織もえが『FLASH』の表紙・巻頭ページに登場。温泉宿を舞台に、光と影のコントラストが印象的なグラビアを披露。まるで白昼夢のような世界観を見事に表現している。

【プロフィール】

伊織もえ（いおり・もえ）

1月24日生まれ 千葉県出身 T162 YouTuber、ストリーマー、ラジオパーソナリティとしても活躍するトップコスプレイヤー。これまでに雑誌の表紙を飾った回数は150回以上と、グラビアアイドルとしても人気を集める。現在、『伊織もえの電脳らじお』（interfm）にレギュラー出演中。

そのほか最新情報は、公式X（@iorimoe_five）、Instagram（@moe_five）にて

【クレジット】

伊織もえ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎桑島智輝

【デジタル告知】

FLASHデジタル写真集『Iori Trip』は光文社より発売中！