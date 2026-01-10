■これまでのあらすじ

悪気はないのだろうが、何かと姑チェックしてくる義母。料理でもなんでも完璧な嫁になれるよう「教えてあげる」と義母は言うが、妻はそんなこと頼んでいない。「もう来ないでください」とはっきり伝えても義母には理解できないようで、妻の実家を悪く言い出す。



お義母さんから「あなたのご実家ってあまりちゃんとした家庭じゃなかったんでしょうから…」と言われたとき、耳を疑いました。

私が気に入らないならそう言えばいいのに…、親のことまで侮辱するなんて許せない。私が怒っても、お義母さんは「そんなイライラしてたら直人がかわいそう」と笑顔のまま。「あなたのためを思って」と、いい姑ぶっているのが我慢なりませんでした。もう遠慮なんてしていられない。私はきっぱり「二度と会いたくない」と言い放って、お義母さんを追い返しました。この一部始終を見ていたにも関わらず、夫は「母さんに悪気はないんだよ」とお義母さんの味方をするようなことを言うばかりで…心底がっかりしました。悪気がなければ何を言ってもいいのでしょうか？

※この漫画は実話を元に編集しています

イラスト:茅野（イラスト監修：インクルーズ）(とりまる)