台湾の貿易額、25年は輸出入ともに過去最高 対米輸出額は前年比78％増
（台北中央社）財政部（財務省）は9日、最新の輸出入統計を発表し、2025年の輸出総額は前年比34.9％増の6407億5000万米ドル（約101兆円）、輸入総額は同22.6％増の4836億1000万ドル（約76兆円）となり、いずれも過去最高を更新したことが分かった。また、対米輸出額は1982億7000万ドル（約31兆円）で前年比78％増となった。輸出全体に占める対米輸出の割合は30.9％で、26年ぶりに対中（香港を含む）輸出（26.6％）を上回った。
貿易黒字額は1571億4000万ドル（約25兆円）で、こちらも過去最高だった。
同部統計処の蔡美娜処長は、対米輸出は輸出額、伸び率ともに過去最高を記録したと説明。対中（香港を含む）輸出額は1704億8000万ドル（約27兆円、前年比13.2％増）で、3年連続の減少が止まり、回復傾向が明らかになったとした。
東南アジア諸国連合（ASEAN）向けの輸出額は1189億8000万ドル（約19兆円、同35.6％増）、対欧州輸出額は412億9000万ドル（約7兆円、同6.9％増）、対日輸出額は300億1000万ドル（約5兆円、同16.2％増）となった。
主要輸出品目では、情報通信・音響映像製品の輸出額が前年比89.5％増と大きく伸びた。
蔡処長は、世界的なサプライチェーン再編や脱中国の流れを背景に、台湾の輸出先構成に変化が生じていると指摘。ASEAN諸国が徐々に世界のサプライチェーン（供給網）の中心になっているとした上で、輸出全体に占める割合は過去11年で最高となる18.6％になったとし、電子部品や情報通信・音響映像製品などがマレーシアやシンガポールなどに比較的多く輸出されていると語った。
（呂晏慈／編集：齊藤啓介）
