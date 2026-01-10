■ネタ掘れワンワンの旅

SixTONES・ジェシーが登場！

バディは…ネタ探しの超能力を持つグレート・ピレニーズのアドくん！

29歳のアイドルと4歳の超大型犬が『神奈川県小田原市』を全力疾走！

小田原といえば難攻不落と謳われた『小田原城』がシンボル！

古くは城下町・宿場町として栄え、眼前には相模湾が広がり、

名産品も数多い風情溢れる町。

今回は、アドくんの嗅覚が冴えわたり、極上の『小田原グルメスポット』を次々と嗅ぎ分ける！

小田原名物・柔らかジューシーな「つるし焼豚」に始まり、

明治26年創業の料理店で相模湾の海の幸天重に舌鼓！

そして！蒲鉾屋さんが出店したカフェ！？でデザート「小田原伊達巻プリン」を試食！

さらに！大正元年創業の干物屋さんで

女将さんオススメの絶品オツマミ「揚げ豆あじ」をいただく！

さらにさらに！干物屋さんの店長さんとお客さんの子どもの前でジェシーが披露したのは…

子どもの頃にやっていた“かまぼこ板落としゲーム”

小田原ならでは？のこのゲーム、いったいどんなモノなのか！？

■熟成インタビューの旅

熟成インタビューの旅とは、撮影したインタビューをすぐには放送せず、

数年後、再び会う約束を取り付け、2回目のインタビューができるまで熟成させるという

テレビ界の常識を覆す壮大な企画。

今を遡ること1年前の2025年1月1日、浅草寺でインタビューを敢行!

出会ったのは…

来年には結婚をしたいというカップル！

2人の馴れ初めなどを根掘り葉掘り聞いていく！

さらに、親子で来ていた高校生の女の子が彼氏を作ると意気込む！

1年後の1月1日にこの地で再会することを約束して別れた。

果たして今年の1月1日、再びやってきてくれるのだろうか？

【MC】所ジョージ・佐藤栞里

【スタジオゲスト】木村昴、南沙良、アインシュタイン ※順不同

【ロケゲスト】ジェシー（SixTONES）

