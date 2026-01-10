1月17日（土）よる7時56分からの「笑ってコラえて！」は SixTONESジェシーと超能力犬アドくんが神奈川県小田原市を全力疾走！絶品名物グルメを食べ尽くす！
■ネタ掘れワンワンの旅
SixTONES・ジェシーが登場！
バディは…ネタ探しの超能力を持つグレート・ピレニーズのアドくん！
29歳のアイドルと4歳の超大型犬が『神奈川県小田原市』を全力疾走！
小田原といえば難攻不落と謳われた『小田原城』がシンボル！
古くは城下町・宿場町として栄え、眼前には相模湾が広がり、
名産品も数多い風情溢れる町。
今回は、アドくんの嗅覚が冴えわたり、極上の『小田原グルメスポット』を次々と嗅ぎ分ける！
小田原名物・柔らかジューシーな「つるし焼豚」に始まり、
明治26年創業の料理店で相模湾の海の幸天重に舌鼓！
そして！蒲鉾屋さんが出店したカフェ！？でデザート「小田原伊達巻プリン」を試食！
さらに！大正元年創業の干物屋さんで
女将さんオススメの絶品オツマミ「揚げ豆あじ」をいただく！
さらにさらに！干物屋さんの店長さんとお客さんの子どもの前でジェシーが披露したのは…
子どもの頃にやっていた“かまぼこ板落としゲーム”
小田原ならでは？のこのゲーム、いったいどんなモノなのか！？
■熟成インタビューの旅
熟成インタビューの旅とは、撮影したインタビューをすぐには放送せず、
数年後、再び会う約束を取り付け、2回目のインタビューができるまで熟成させるという
テレビ界の常識を覆す壮大な企画。
今を遡ること1年前の2025年1月1日、浅草寺でインタビューを敢行!
出会ったのは…
来年には結婚をしたいというカップル！
2人の馴れ初めなどを根掘り葉掘り聞いていく！
さらに、親子で来ていた高校生の女の子が彼氏を作ると意気込む！
1年後の1月1日にこの地で再会することを約束して別れた。
果たして今年の1月1日、再びやってきてくれるのだろうか？
【MC】所ジョージ・佐藤栞里
【スタジオゲスト】木村昴、南沙良、アインシュタイン ※順不同
【ロケゲスト】ジェシー（SixTONES）