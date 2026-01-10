タレントで歌手の円広志（72）が、10日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演し、「夢想花」の大ヒットと、その後の転落人生について語った。

78年に歌手デビュー。「とんでとんで…」の歌詞が印象的なデビュー曲「夢想花」が80万枚という空前の大ヒットを記録した。今でも数々の歌手にカバーされたり、CMソングに替え歌が使われることも多い。一方で、「自分で作った歌なのに、円広志はどっか行くんだよ。『夢想花』、“とんでとんで”だけは相変わらず飛んでるの」と本音も明かした。

しかし、次の矢を飛ばすことがなかなかできない。「半年後くらいに新曲『愛しのキャリアガール』を出したけど、ちょっと売れた」。3枚目のシングル「LOVE SONG」は芳しくなかったといい、「それが俺の歌手生命を絶った歌やね」と自虐的に明かした。

自堕落な生活を続けていたという円。「その時に荒くれ者になってたから、仕事もないしな。アカンと思って、“嫁さんに金出せ”って言うたら、“もうない”って。“ないわけないよ”、“ないよ”言うから。“ないなら金下ろしとけよ、印税の分”って言うたら、“それもないよ”と言った時に、え？おかしいやんって」。印税収入まで底を尽きてしまったという。

突然の知らせに、怒った円。妻に食ってかかったという。「“映画見に行ったら予告編あるやろ？この秋ナントカとか、こんなのを今撮影中ですとか、それと一緒やないか？、50万円しかないよとか、30万円しかないとか、5万しかないとか言うやろ。？いきなりないって思う。映画のように予告せんかい！”って逆に怒ったんや」と打ち明けた。

妻の反応は、ショッキングなものだった。「そしたら、“あんたのお金だったから私は何も言わなかったんや”って泣き出して。その時に、嫁が泣いた顔を初めて見た。東京やめよう、こういう生活は無理。大阪帰ろうと。大阪に帰って」。これで目が覚めた円は、大阪へ戻り、タレントとして再出発したことを明かした。