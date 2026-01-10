Image: チャームクリエイト合同会社

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

マスクをしていたり温かい鍋ものなんかをしていたりするとメガネが曇る問題。視界が遮られるあの瞬間って地味にストレスですよね。

そんなメガネユーザーにぜひ知ってほしい曇り止めクロスが「1minute」。

1分拭くだけで想像をはるかに超えるレベルの曇りを防ぎ、しかも抗菌仕様まで備えた1枚の実力を詳しく見ていきましょう。

曇りを抑える超親水性膜の仕組み

Image: チャームクリエイト合同会社

「1minute」の曇り止め効果を支えているのは超親水性膜。レンズ表面に薄い膜を形成し、水分を平らに広げることで曇りを抑える仕組みです。

とは言ってもこの親水性膜は目では見えないほど超微細なもの。視界はクリアですし一般的なメガネクロスで拭くのと変わらない使用感ですのでご安心を。

Image: チャームクリエイト合同会社

たとえば、熱々のラーメンを食べるときやメガネをしたままお風呂に入るとき。湯気が立ち上ってもレンズはクリアなまま。マスクをした状態での電車通勤や徒歩移動も快適です。

Image: チャームクリエイト合同会社

使い方はアイディア次第で、たとえばバイクのヘルメットや車の窓ガラスなんかでも曇り止め効果を発揮します。

繰り返し使える耐久性と持続力

Image: チャームクリエイト合同会社

素材には高密度マイクロファイバーと、耐久性に優れた特殊繊維を採用。使用回数は210回を超えても、曇り止め持続時間は最低9.2時間を維持。180日目でも約8.8時間以上の持続力を発揮するといいます（※メーカー調べ）。

Image: チャームクリエイト合同会社

毎朝の出勤前にサッと拭いておけば1日を通して曇りにくい状態をキープ。使い捨てではなく、長く付き合える1枚という安心感が嬉しいですね。

抗菌効果で衛生面もカバー

Image: チャームクリエイト合同会社

さらに、「1minute」は抗菌効果を備えているのも嬉しいポイント。韓国建設生活環境試験研究院（KCL）のレポートでは、菌の増殖を抑えるとの結果が示されています。

Image: チャームクリエイト合同会社

もちろん、メガネだけでなくスマホ画面にも使用可能。たとえばカフェで作業するとき、メガネを拭いたあとついでにスマホ画面やモニターもサッとひと拭き。曇り止めと抗菌を1枚で済ませられるので、モノを増やしたくないミニマル志向の方にもぴったりではないでしょうか。

Image: チャームクリエイト合同会社

「1minute」はジッパー付きのパッケージに収まっています。クロスの乾燥を防ぐためそのまま保管・管理するのがおすすめ。曇りを感じたその場で視界をリセットできる手軽さは魅力的で、1枚備えておけばなにかと重宝しそうです。

Image: チャームクリエイト合同会社

1分拭くだけで快適な視界を手に入れられる曇り止めクロス「1minute」。そのすごさを体験してみたい方は、以下よりチェックです。

Image: チャームクリエイト合同会社

Source: CoSTORY