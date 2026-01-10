¡Ö¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ª¥¢¥ï¡¼¥É2025¡×¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢¥¨¥ê¥Þ¥ê»ÐËå¤¬¸ì¤ë½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Îµ²±¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÎÉ¤µ¤ò°ìÈÖ¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»Å»ö¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼ã¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤Ë¡Ö½é¥°¥é¥Ó¥¢¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤äÅö»þ¤ÎÁÛ¤¤¤òÊ¹¤¯Ï¢ºÜ¡¢¡Ø½é¥°¥é¥Ó¥¢Êª¸ì¡ÁMy First Gravure Story¡Á¡Ù¡£º£²ó¤Ï¡¢Èþ¤·¤¹¤®¤ë¤È¸½ºß¡¢¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤ÇÂç³èÌöÃæ¤ÎErika¡Ê¤¨¤ê¤«¡Ë¤µ¤ó¡¢É´À¥¤Þ¤ê¤Ê¡Ê¤â¤â¤»¡¦¤Þ¤ê¤Ê¡Ë¤µ¤ó¤Î¡¢¥¨¥ê¥Þ¥ê»ÐËå¤Ë¤è¤ëÁ°ÊÔ¡£
¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì2013Ç¯¡¢Ãæ1¡¢¾®6¤Î»þ¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£2018Ç¯6·î¡¢¡Ø¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù2018Ç¯28¹æ¤Ç½é¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥Ï¡¼¥Õ»ÐËå¡×¤È¤·¤Æ¤¿¤Á¤Þ¤ÁÏÃÂê¤Ë¡£Æ±Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù48¹æ¤Ç½éÅÐ¾ì¤·¡¢¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤¿¸å¡¢°ìºòÇ¯Ëö¡Ø¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù2025Ç¯4¡¦5¹çÊ»¹æ¤ÇÌó6Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÐ¾ì¡£Èþ¤·¤µ¤òÁý¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤ò²þ¤á¤ÆÈäÏª¡£¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¡¢É½»æ¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢6Ç¯Á°°Ê¾å¤ËÂç³èÌö¡£º£Ç¯2026Ç¯1·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ªAWARD2025¡×¤Ç¤Ï¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¾Þ¤ò¸«»ö¤Ë¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¡¢¤Þ¤¿½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¨¥ê¥Þ¥ê»ÐËå¤Î½µ¥×¥ì½éÅÐ¾ì¥°¥é¥Ó¥¢
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2018Ç¯48¹æ¡Ê»£±Æ¡¿¾®ÄÍµ£Ç·¡Ë¤è¤ê
¡½¡½¤Þ¤ºÀèÆü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ªAWARD2025¡×¤Î¤ªÏÃ¤«¤é¡£¡Ö¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¾Þ¡×¼õ¾Þ¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡3·î¤Ë¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ë6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÅÙ¡¹ÅÐ¾ì¡£É½»æ¤â¾þ¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Ï¸®ÊÂ¤ßÂç¥Ò¥Ã¥È¡£¤¤¤ä¡¼Âç³èÌö¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
É´À¥¤Þ¤ê¤Ê¡Ê°Ê²¼¡¢¥Þ¥ê¡Ë¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Ï¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
Erika¡Ê°Ê²¼¡¢¥¨¥ê¡Ë¡¡¤Á¤ã¤ó¤È»öÌ³½ê¤ÎÌÜÎ©¤Ä¤È¤³¤í¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤½¤Î»þ¤â¤ªÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡Ö¤â¤Ã¤È¾å¤Î¾Þ¤ò³Í¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤Ã¤ÆÆó¿Í¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥ê¡¡ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¡£¤À¤«¤é2026Ç¯¤Ï¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤½¤¦¤Ã¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÇÏÃ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½¤ª¡¼¤Ã¡¢¤ä¤ëµ¤½½Ê¬¡ª¡¡°ú¤Â³¤¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ÎÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤µ¤Æ¡¢º£Æü¤Ï¡Ö½é¥°¥é¥Ó¥¢¡×¤Î»×¤¤½Ð¤ò¡¢·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤ªÏÃ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ»Ç¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤Î¥Ï¡¼¥Õ¤Ç¡¢ÆüËÜ°é¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¥¨¥ê¡¡¤Ï¤¤¡£Åìµþ¤Î¹¾¸ÍÀî¶è¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ°é¤Á¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½±Ñ¸ì¤ä¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¸ì¤Ï......¡©
¥Þ¥ê¡¡±Ñ¸ì¤ÏÃý¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¨¥ê¡¡¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¸ì¤Ï¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤À¤±¡£¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åú¤¨¤¬ÊÖ¤»¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¸ì×ÃÎÏ¥¼¥í¤À¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¤ª¤Õ¤¿¤ê¤¬·ÝÇ½³¦¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Äº¢¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥Þ¥ê¡¡»ä¤Ï¾®³Ø¹»¤ÎÂ´¶ÈÊ¸½¸¤Ë¡Ö·ÝÇ½¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é²Î¤¦¤Î¤â¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤ì¤ë¤Î¤â¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤ë¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥ê¡¡Êª¿´¤Ä¤¤¤¿º¢¤«¤é¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤È¤âÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡×¤Ã¤Æºþ¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç»ä¤â¡Ö¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²È¤Ç¤Ï¤è¤¯¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥Ò¡¼¥ë¤òÍú¤¤¤Æ¡Ö»£±Æ¤´¤Ã¤³¡×¤ò¤·¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Ãæ1¤È¾®6¤Î»þ¤Ë¸¶½É¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤À¤È¤«¡£
¥¨¥ê¡¡¤½¤¦¡ª ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡ÖÃÝ²¼ÄÌ¤ê¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤ë¡×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤ÆÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÅöÆü¡¢»ä¤Ï¤µ¤ì¤ëµ¤Ëþ¡¹¡£»¨»ï¤Î¥á¥¤¥¯ÆÃ½¸¤ò¸«¤ÆÉ¬»à¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¡£
¥Þ¥ê¡¡»ä¤Ï¡Ö¥¨¥ê¤Á¤ã¤ó¤¬¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤é°ì½ï¤Ë¡×¤¯¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¤Ç¤â¤½¤Î»þ¤Î»ä¤Î³Ê¹¥¡¢¤ä¤Ð¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¥Ó¥Ó¥Ã¥È¥Ö¥ë¡¼¤ÎÀ±ÊÁ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¡¼¥É¤òÈï¤ë¤È¥¯¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¥Ñ¡¼¥«¡¼¡£¤½¤ì¤Ë²ÖÊÁ¤Î¥¹¥¥Ë¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥¨¥ê¡¡»ä¤ÏÌÓ¶Ì¤À¤é¤±¤Ç¤Î¥³¡¼¥È¤Ë¡¢ÀÄ¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥Ç¥«¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î²ÖÊÁ¤¬¤Ä¤¤¤¿¥¹¥¥Ë¡¼¡Ê¾Ð¡Ë¡£Åö»þ¤Î»ä¤¿¤ÁÅª¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¤ª¤·¤ã¤ì¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¸«¤ë¤È¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¡×¤Ã¤Æ³Ê¹¥¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤«¤éÌÜÎ©¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢°ì±ýÉü¤·¤¿¤À¤±¤Ç£µ¼Ò¤¯¤é¤¤¤«¤éÌ¾»É¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»×ÏÇÄÌ¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥Þ¥ê¡¡¤É¤ó¤É¤óÀ¼¤«¤±¤é¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÌ¾»É¤¬ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¡Ö·ÝÇ½³¦¤Ë¶½Ì£¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ëÅÙ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡ª Æþ¤ê¤Þ¤¹¡ª ¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã¿©¤¤µ¤Ì£¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤³¤«¤é»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¡£·ÝÇ½³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤È¡£ºÇ½é¤Îº¢¤Ï¤É¤ó¤Ê¤ª»Å»ö¤ò¡©
¥¨¥ê¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¼õ¤±¤¿¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ª»Å»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Þ¥ê¡¡»ä¤â¡£¤Ç¤âº£»×¤¦¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¹¤È´¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ê¡¡»Å»ö¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Åö»þ¡¢Vine¤Ã¤Æ¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤¯Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Vine¤Ã¤Æ¡¢6ÉÃÆ°²è¤ò¥ë¡¼¥×ºÆÀ¸¤¹¤ëSNS¡£TikTok¤Î¤Ï¤·¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Þ¥ê¡¡¤½¤¦¡£Vine¤¬¥µ¡¼¥Ó¥¹½ªÎ»¤·¤Æ¤«¤é¤ÏMusical.ly¤Ã¤ÆÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÆ°²èÅê¹Æ¤ÎSNS¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏTikTok¡£
¥¨¥ê¡¡¤º¤Ã¤È¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢TikTok¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏµÞ¤ËÈ¿±þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£
¥Þ¥ê¡¡ÊÑ´é¤È¤«¥Ð¥º¤Ã¤¿¤è¤Í¡£´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¼¡£
¥¨¥ê¡¡¤Þ¤¡¡¢²»¸»¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤³¤«¤éPV¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤ª»Å»ö¤Ê¤É¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë¡Ø¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù28¹æ¡Ê6·î11ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦·Ð°Þ¤Ç¡©
¥¨¥ê¡¡Åö»þ¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬±Ä¶È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
É´À¥¤Þ¤ê¤Ê¤µ¤ó
¥Þ¥ê¡¡¡Ö·¯¤¿¤Á¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ÊÔ½¸Éô¤Ë°§»¢¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¿åÃå¤Ø¤ÎÄñ¹³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©
¥¨¥ê¡¡¤Þ¤Ã¤¿¤¯¡ª¡¡¡Ö¥â¥Ç¥ë¤´¤Ã¤³¡×¤Ç¡¢¥Ó¥¥Ë»£±Æ¤Î»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢²È¤Ç¤â¿åÃå¤ÏÉáÄÌ¤ËÃå¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£
¥Þ¥ê¡¡¤¦¤ó¡¢Äñ¹³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¤½¤ì¤è¤ê¼«Ê¬¤¬ÂÀ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤«¤½¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤Ð¤«¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£»×½Õ´ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¡½¡½ºÇ½é¤«¤é»ÐËå¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥Þ¥ê¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Î¤Û¤¦¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¡£1+1¤Ï2¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¿ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤ä¤í¤¦¤«¡×¤È¡£
¡½¡½³Î¤«¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤ë"»ÐËå"¤Ã¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»£±Æ¤Ï°ËÆ¦¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¥Þ¥ê¡¡ÇÑ¹»¤ß¤¿¤¤¤Ê¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡£¥Ó¥¥Ë¤Ç»£¤ë°Ê³°¤ËÀ©ÉþÉ÷¤Î°áÁõ¤òÃå¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥×¡¼¥ë¤Ç±Ë¤¤¤À¤È¤³¤í¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤¢¤È²¹Àô¤Ë¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¿»¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶ÛÄ¥¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢³Ú¤·¤¤»£±Æ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¥¨¥ê¡¡¤½¤¦¤À¤Ã¤±¡£Â¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤òÆþÇ°¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Erika¤µ¤ó
¡½¡½¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©¡¡¤ß¤ó¤ÊºÇ½é¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¤è¤¯¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£
¥¨¥ê¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¼«Í³¤Ë¤ä¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ê¡¡¤¦¤ó¡£»£±ÆÁ°¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤ä¤í¤¦¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡¢
¡½¡½¥½¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Õ¤¿¤ê¤À¤«¤é¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£
¥¨¥ê¡¡¤½¤³¤ÏÂç¤¤¤¤«¤â¡£¤Ò¤È¤ê¤Î»£±Æ¤À¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¸Ç¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÊÑ¤Ë¹Í¤¨¤Á¤ã¤¦¡£¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ê¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤ë¤È¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥ê¡¡»ä¤â¡¢¥¨¥ê¤Á¤ã¤ó¤¬²£¤Ë¤¤¤ë¤È¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½½é¤á¤Æ¤Î»£±Æ¤Î»þ¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¥¥ì¥¤¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¤«¤é¡¢"Íø¤´é"¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´é¤Î¸þ¤¤«¤é»£¤é¤ì¤¿¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡©
¥Þ¥ê¡¡¤¢¤¡¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤³¤¦»£¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡£
¡½¡½Âç¿Í¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥¨¥ê¡¡¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¸½¾ì¤Ç°ÌÃÖ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤º¤Ã¤ÈÍø¤´é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Û¤¦¤«¤é»£¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡Öº£ÅÙ¤Ï¤³¤Ã¤ÁÂ¦¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¥Þ¥ê¡¡¤½¤ì¡¢¥¨¥ê¤Á¤ã¤ó¤â¤ä¤ë¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
¡½¡½¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ã¤Æ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥¨¥ê¡¡¤¤¤¨¡£¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ç¤¹¤Í¡£Æó¿Í¤È¤âÍø¤´é¤Ïº¸Â¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÆü¤½¤ÎÆü¤Ç¾ù¤Ã¤¿¤ê¾ù¤é¤ì¤¿¤ê¡£»ä¡¢º£Æü¤Ï¤É¤Ã¤Á¤Î´é¤âÀ¹¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Íø¤´é¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý¤«¤é»£¤é¤ì¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£¤À¤«¤é¤É¤¦¤¾¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¡½¡½·Ý¿Í¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë±¦Â¦¤¬¤É¤Á¤é¤ß¤¿¤¯·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Þ¥ê¡¡¤¢¤È¤Õ¤¿¤ê¤Ï¿ÈÄ¹º¹¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ê¤Î¤Ç¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ä¸«¤»Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÎ©¤Ä°ÌÃÖ¤Ï¹©É×¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ë¤Ï2018Ç¯48¹æ¡Ê11·î12ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ë½éÅÐ¾ì¡£¤³¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¶å½½¶åÎ¤¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È¤«¡£
¥¨¥ê¡¡¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¡Ê»ïÌÌ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ë¤³¤ÎÆü¤ÏÅ·µ¤¤¬¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£É÷¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¤·¡£¤Ç¤â¥µ¡¼¥Õ¥Ü¡¼¥É¤Ë¾è¤Ã¤Æ³¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤»£±Æ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¥Þ¥ê¡¡¥Þ¥ê¤Ï¥¹¥±¥Ü¡¼¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Î¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2018Ç¯48¹æ¡Ê»£±Æ¡¿¾®ÄÍµ£Ç·¡Ë¤è¤ê
¥¨¥ê¡¡¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¤µ¤ó¤Î½é¥°¥é¥Ó¥¢¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Åö»þ¤Î»ä¤¿¤Á¤Ã¤Æ18¤È17¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¬Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡¢Ãæ¿È¤ÏËÜÅö¤Ë¥¬¥¥ó¥Á¥ç¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥Þ¥ê¡¡¤½¤¦¤À¤Í¡£¤¢¤È¤Þ¤ÀÅö»þ¤Ï·Ð¸³¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢º£¤ß¤¿¤¤¤Ë°áÁõ¤ä¿Ê¹Ô¤ò»öÁ°¤ËºÙ¤«¤¯ÇÄ°®¤¹¤ë´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÃåÂØ¤¨¤Æ¡¢Ìµ²æÌ´Ãæ¤Ç»£±Æ¡¢¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿»ïÌÌ¤ò¸«¤ëÅÙ¡Ö¤¦¤ï¤¡¡ª¡¡¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¥ì¥¤¤Ë»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
¥¨¥ê¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÎÉ¤µ¤ò°ìÈÖ¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»Å»ö¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¼ã¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½SNS¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ÏÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡©
¥Þ¥ê¡¡¤â¤Î¤¹¤´¤¯Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë½Ð¤ëÅÙ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¡£
¡½¡½ÃÎÌ¾ÅÙ¤¬µÞÂ®¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢µÕ¤ËÉÔ°Â¤ä¸ÍÏÇ¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¡Ö¤¨¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Á¤ã¤¦¤Î¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¥¨¥ê¡¡ÀÎ¤âº£¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡Ö¼«¿®²á¾ê¡×¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥Þ¥ê¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡¡¤ß¤ó¤Êµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¡£´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡üErika¡Ê¤¨¤ê¤«¡Ë
2000Ç¯5·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì ÅìµþÅÔ½Ð¿È
¿ÈÄ¹158Ñ B87 W64 H90¡¡·ì±Õ·¿¡áB·¿
¡û¥â¥Ç¥ë¡¢¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£
¸ø¼°Instagram¡Ú@myxx_erika¡Û
¸ø¼°X¡Ú@myxx_erika¡Û
¸ø¼°TikTok¡Ú@myxx_erika¡Û
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØErika channel¡Ù
¡üÉ´À¥¤Þ¤ê¤Ê¡Ê¤â¤â¤»¡¦¤Þ¤ê¤Ê¡Ë
2001Ç¯11·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì ÅìµþÅÔ½Ð¿È
¿ÈÄ¹153Ñ B83 W58 H88¡¡·ì±Õ·¿¡áB·¿
¡û¥â¥Ç¥ë¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£
¸ø¼°Instagram¡Ú@0o_momomari_o0¡Û
¸ø¼°X¡Ú@mari_na___¡Û
¸ø¼°TikTok¡Ú@marina_1103_¡Û
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÉ´À¥¤Þ¤ê¤Ê¡Ù
¡Øµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÁÀâ¤Î¥·¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù Erika É´À¥¤Þ¤ê¤Ê ¥¨¥ê¥Þ¥ê»ÐËå »£±Æ¡¿·ª»³½¨ºî ²Á³Ê¡¿1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¤«¤Ä¤Æ²Ä°¦¤¹¤®¤ëJK¥·¥¹¥¿¡¼¥º¤È¤·¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤è¤ë½µ¥×¥ìÉüµ¢¥°¥é¥Ó¥¢¡£¤®¤å¤Ã¤ÈÊú¤Äù¤á¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë¿§µ¤¤òÁý¤·¤¿¤Õ¤¿¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¤¢¤Õ¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë»£¤ê²¼¤í¤·¡£¡Ö¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ªAWARD2025¡×¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¾Þ¡¦¼õ¾ÞºîÉÊ¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÂçÌîÃÒ¸Ê¡¡»£±Æ¡¿²®¸¶Âç»Ö