旦那さんの誕生日を祝うため、食卓にご馳走を用意した投稿主さん。猫さんは誰よりも先に着席し、待ちきれないとでもいうように皆のことを待っていたのだとか。動画は15.5万回以上も再生され、「なんて可愛くて賢い猫ちゃん！」「座って待てる子は お利口さんですね」とのコメントが集まっています。

【動画：旦那さんの誕生日会→ネコが最初に食卓に座って…『まるで人間の子供のような行動』】

旦那さんの誕生日会に一番乗りで着席したのは…

TikTokアカウント「チョコビ家の3兄妹」さまに登場した猫の諭吉くん。この日は投稿主さんの旦那さんの誕生日だったとのことで、食卓にご馳走を準備していたのだとか。諭吉くんは誰よりも早く着席して、皆のことを待っていたのだそうです。

諭吉くんの視線の先には、投稿主さんが用意したご馳走がずらりと並んでいます。その中には、お刺身を使ったちらし寿司もあったのだとか。諭吉くんはどうやらご馳走を目の前に待ちきれなくなってしまったよう。

待ちきれない様子の諭吉くん

自分も一緒にご飯を食べる気満々の様子の諭吉くん。「早く食べようよ」と、飼い主さんを急かすように話しかけてきたのだとか。投稿主さんに目線を送ってアピールをしています。

投稿主さんが「それ諭吉のなの？」と話しかけると、「そうだよー！」と元気いっぱいに返します。ご馳走に手を出さずにちゃんと椅子に座って待てるのが偉い、お利口さんだと、コメント欄には称賛の言葉がたくさん寄せられています。

犬と猫のにぎやかな日常

「チョコビ家の3兄妹」さまの家には、ゴールデンレトリバーと後輩猫のおからちゃんがいるのだとか。皆仲良しで、一緒にお昼寝をしたり、じゃれたりと仲良く過ごしているのだそうです。

おからちゃんは、最近家に来た子猫とのことですが、家に来た当初から諭吉くんは面倒をよく見ているのだそう。おからちゃんも諭吉くんにすっかり気を許しているようで、これからより仲良くなるのが楽しみなのだとか。

食卓で家族を待つ諭吉くんの姿は、Tiktokで15.5万回以上も再生され、「お魚に手出さないの賢すぎます」「ジーッと待ってるのね。可愛すぎる」「なんて可愛くて賢い猫ちゃん！本当にいつも一緒に食卓についているかのようですね～」「座って待てる子は お利口さんですね」「ねこちゃんも可愛いけど単純に旦那さんが羨ましいと思ってしまった」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント「チョコビ家の3兄妹」さまには、犬と2匹の猫たちの日常の様子がたくさん投稿されています。3匹のほほえましいやり取りを見ることができますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「チョコビ家の3兄妹」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。