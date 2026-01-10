「タイプロ」出身・西山智樹＆前田大輔ら所属・TAGRIGHT「ANN0」担当決定【本人コメント】
【モデルプレス＝2026/01/10】7人組ボーイズグループ・TAGRIGHTが、1月17日放送のニッポン放送「オールナイトニッポン0（ZERO）」を担当することが決定した。
TAGRIGHTのメンバーは、12月28日放送の日本テレビ「シューイチ」内にて発表。西山、前田に加え、候補生であった、今井魁里、ジェイ、岸波志音、小林大悟、若松世真の5人全員が正式メンバーとして加わり、プレデビューシングル「FOREVER BLUE」を1月7日にリリースした。
【写真】タイプロ・日プ出身ら集結の華やか新グループ
◆TAGRIGHT「ANN0」担当決定
毎週週替わりのパーソナリティが担当している土曜日の「オールナイトニッポン0（ZERO）」。1月17日は、「timelesz project‐AUDITION‐」（通称タイプロ）に出演し注目を集めた西山智樹・前田大輔によるボーイズグループ結成プロジェクト「TAG SEARCH」から誕生した新ボーイズグループ・TAGRIGHTが担当することが決定した。
「TAG SEARCH」進行中の8月に西山と前田が2人で『オールナイトニッポン0（ZERO）』のパーソナリティを担当したが、今回グループとして初めての『オールナイトニッポン0（ZERO）』となる。番組では、メンバーの素顔を知ることのできるトークはもちろん、「FOREVER BLUE 」にちなみ、リスナーから「青い」経験談を募集するほか、「服のTAG、切る？切らない？」など様々なコーナー企画も実施予定。「17LIVE」ではスタジオの様子を映像で同時配信、放送後には「17LIVE」限定のアフタートークの配信も行っている。（modelpress編集部）
◆西山智樹コメント
2回目のオールナイトニッポン0、今回はチーム全員ということで、初めての時より7倍緊張してます。どうぞお手柔らかに。
◆前田大輔コメント
2回目のオールナイトニッポン0、本当にありがとございます！！今回でレギュラーを掴み取りにいきます！！
