透明デザインがおしゃれーーッッ！！【スタバ】おうちでもカフェ気分♡「ロゴグラス」

【スターバックス】は、毎日のカフェタイムを彩る季節限定メニューが話題ですが、実はグッズも根強い人気。コーヒー豆や器具をはじめ、ギフトにぴったりのアイテムから文具、トートバッグまで、幅広いラインナップがそろっています。今回は、そんなグッズの中から、おうち時間を華やかに演出してくれる透明グラスをピックアップしてご紹介します。

インテリアとしても映えるセンス抜群グラス

1つ目は、「一目惚れして衝動買い」と、@mii___ryaさんが紹介する「ホリデー2025耐熱グラスマグメダル355ml」。アンティーク調のロゴを引き立てるように、さり気なく本体にデザインされたニットの網目模様がおしゃれ！ お湯180mlと合わせるだけでOKの粉末タイプ「スターバックス ヴィア®」も、このグラスを使えば、よりお店の気分を味わえそう。サイズは11.3 × 7.7 × 10.1cmで、お値段\3,100（税込）。

同じが嬉しい！ コールド派におすすめグラス

ロゴやライン、チェックボックスなどお店のコールドカップと同じデザインの「コールドカップグラス414ml」は\1,900（税込）。アイスドリンクはもちろん、スムージーやスイーツ用のカップとしても重宝すること間違いなし！ お水を飲むだけでも、贅沢感にひたれそう。

どちらも人気なので、見つけたら即買い推奨です。おうちカフェに【スタバ】グッズを投入しませんか？

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

